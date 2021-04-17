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17 Nis 2021 - 15:25- Gündem G: 17 Nis 2021 - 15:27

Kocaeli Şehir Tiyatroları 23 Nisan'da çocukları yalnız bırakmayacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çevrim içi yayınlanacak oyun ve etkinliklerle çocuklara bayram coşkusunu yaşatacak.
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Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, bazı oyuncularının hastalığa yakalanması nedeniyle zaman zaman etkinliklerine ara verdiklerini söyledi. Sigalı, hastalığın her an her yerde olduğuna işaret ederek, çalışmalarını tedbirleri azami düzeyde alarak sürdürdüklerini kaydetti.

Salgın tedbirlerine dikkati çekmek ve maske takılması konusunda farkındalık oluşturmak için sosyal deney yaptıklarını anlatan Sigalı, ayrıca 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla asker kıyafeti giyen tiyatro oyuncularının farklı bir etkinliğe imza attığını anlattı.

"FRANKFURT TÜRK TİYATROSU DA 23 NİSAN ETKİNLİKLERİMİZİ YAYINLAYACAK"

Sanatın da özellikle pandemi sürecinde tedavi yöntemi olduğunu bildiklerini söyleyen Sigalı, bu doğrultuda 1 yıldır programlarına devam etmeye çalıştıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Tabii ki zor bir süreç. Daha çok dijital platformlarda etkinliklerimizi sürdürdük, radyo tiyatrosu, tiyatro okumaları yaptık. Bu anlamda seyircimizi sanatsız, tiyatrosuz bırakmamaya özen gösterdik. Şimdi de ramazan ayının gelmesiyle unutulmaya yüz tutmuş gelenekleri, geleneksel Türk tiyatrosu birimimizle hayal perdesiyle Karagöz'le tekrar hatırlatmayı hedefledik. Ayrıca 23 Nisan'da çocuklar için gün boyu sürecek etkinliklerimiz olacak. Zor bir süreç ama yılmadık, devam ediyoruz. 'Yaramaz Notalar' diye çok sevimli bir oyunumuz var, onu yayınlayacağız. Masal Odamızda masallar okuyacağız. Onun dışında Karagöz ve Hacivat oyunumuz olacak. Çocuklarla gün boyu etkileşim halinde olacağız. Frankfurt Türk Tiyatrosu da 23 Nisan etkinliklerimizi yayınlayacak. Oyunumuzun gösterimini de oraya açacağız. Onlarla birlikte aynı anda Almanya'daki Türkler de izleyecek, buradan bizi takip eden seyircilerimiz de izleyecek."

"SEYİRCİMİZİ ÇOK ÖZLEDİK"

Sigalı, geçen yaz açık havada sahnelenen "Mesafeli Kabare" oyunuyla salgın sürecinin toplumsal yansımalarını mizahi bir dille anlattıklarını belirterek, dünyada ilk defa salgını anlatan bir oyun yazdıklarını ve 12 ilçede oynadıklarını kaydetti. Bu yaz da açık hava etkinlikleriyle haziran ayından itibaren seyirciyle buluşmayı hedeflediklerini dile getiren Sigalı, yaz sezonunda "Radyo-yu Hümayun" ve "12. Gece" oyunlarıyla seyirciyle buluşacaklarını ve hasret gidereceklerini söyledi.

Sigalı, yaptıkları tüm etkinliklerin yüksek izlenme oranlarına ulaştığına değinerek, "Onun dışında özel mesajlar alıyoruz, tiyatromuzu arıyorlar, 'Ne zaman başlayacak?' diye. Bu anlamda iletişimi ve irtibatı hiç koparmadık. Yoğun ilgi olduğunu biliyoruz ve görüyoruz. Seyircimizi çok özledik. Tabii ki tam bir tiyatro yaptığımızı, sanatımızı tam icra ettiğimizi söyleyemiyoruz ama bu dönemi bu şekilde atlatmak durumundayız. Bir şekilde, şu an hayat bize bunu emrediyor ve biz bu şekilde yol alıyoruz. Umarım en yakın zamanda normal düzene, salonları dolu olduğu ve alkış seslerinden ortalığın yıkıldığı hayata geri döneriz." ifadelerini kullandı.

# Kocaeli

17 Nis 2021 - 15:25 - Gündem

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