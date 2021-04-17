Karamürsel Kızılay’dan Ramazan’da 700 kişiye yemek yardımı

Türk Kızılayı Karamürsel Şubesi Başkanı Yusuf Ziya Alemdar yaptığı açıklamada, kurum, kuruluşundan bu yana savaşlarda, göçler sırasında ve doğal afetlerde aşevi kurarak, ihtiyaç sahiplerinin yemek ihtiyacını karşılıyor.

Ramazan ayı süresince günde 700 kişiye iftarlık ve sahurluk sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiren Türk Kızılayı Karamürsel Şubesi, ihtiyaç sahiplerine akşam saatlerinde 4 çeşit sıcak yemek sunarak, evlerinde iftar yapabilme imkanı sağlıyor. Aşevlerinde yemekle birlikte kişi sayısına göre pide ve ekmek dağıtımı da gerçekleştiriliyor.



Türk Kızılayı Karamürsel Şubesi aşevine kadar gelemeyen, dışarı çıkamayacak durumda olan yaşlı ve hastaların yemeklerini ise özel sefer taslarında hazırlayarak kapılarına kadar götürüyoruz. Her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan’da da yardım seferberliğini sürdüren Türk Kızılayı Karamürsel Şubesi 1 ay boyunca ihtiyaç sahibi 200 aileye gıda yardımı yapmaya başladık.

Ramazan ayında 100 ailenin sofrasına 800 gram kavurmaları ulaştıracaklarını belirten Alemdar, ‘Ramazan süresince yardım sever vatandaşlar tarafından bazı marketlerin alışveriş kartlarını yada nakit para makbuz karşılığında alınarak, marketlerden sadece gıda ihtiyaçları alınarak ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz.

Türk Kızılayı Karamürsel Şubesi olarak ramazanda vatandaşların zekatlarının ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için de çalışma başlattık, Ziraat Bankası Karamürsel Şubesi IBAN TR77 0001 0001 6700 0018 6868 98 nolu hesaba bağış yapılabilecek. 97 aileye 500 TL zekat dağıtımı yapılacak. 70 aileye 250 alışveriş kartı, 15 öğrenciye 725 ve 400 TL burs verdik.

Bazı yardımsever vatandaşlarımız Ramazan ayında aşevimizde çıkan bir günün iftar yemeğinin masraflarını da yükleniyor. Türk Kızılayı Karamürsel Şubesi ramazan ayı boyunca 700 kişiye yardımını sürdürecek. Tüm bu yardımlardan yararlanmak isteyen vatandaşların, herhangi bir kuruma başvurması gerekmiyor. Yardım yapılacak vatandaşlar, Kızılay şube başkanlığımız ile ilçemizdeki kaymakamlık, muhtarlıklar, müftülükler ve milli eğitim müdürlükleri yetkililerinin bulunduğu komisyon tarafından belirlenecek.

Ayrıca ramazanda zekat alacak kişiler de kızılay şube yetkilileri ve muhtarlıklar aracılığıyla belirlenecek. Türk Kızılayı Karamürsel Şubesi zekatlarından yararlanabilecek ihtiyaç sahibi vatandaşlara da hangi bankadan yardımları çekebileceklerini önceden bildirilecek.



Türk Kızılayı Karamürsel Kızılay Şubesi olarak Ramazan ayı dışında da ihtiyaç sahiplerine 365 gün sıcak yemek dağıtıyor. Hijyenik ortamlarda, besin değeri yüksek gıda malzemelerinden hazırlanan sıcak yemeklerden sadece ihtiyaç sahipleri yararlanıyor. Günde 4 çeşit yapılan yemekler bir ailenin 2 öğün beslenme ihtiyacını karşılayacak şekilde ayarlanıyor.



Birinci Dünya Savaşı’nın güçlükleri ve baş gösteren kıtlık yüzünden gıda gereksinimini sağlayamayan halka yiyecek dağıtmak amacıyla kurulan Türk Kızılayı aşevleri, yoksul, kimsesiz, yardıma muhtaç insanların yanı sıra köy ve kasabalardan merkeze okumaya gelen binlerce fakir öğrenciye de eğitim öğretim yılı boyunca öğle yemeği veriyor’ dedi