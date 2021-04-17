Can dostlarımız için örnek bir uygulama daha

Kocaeli genelinde sokak hayvanlarına yönelik çok önemli bir proje ocak ayı içerisinde Derince’de hizmete sunulmuştu. Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ni hayata geçirerek çok önemli bir adım atan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün yönetiminde ilçede can dostlarımıza yönelik çalışmalar sürüyor. Ameliyathane, muayenehane, veteriner odası, eczane ve sosyal alanın bulunduğu idari bina ile birlikte köpek ve kedi barınaklarının yer aldığı Rehabilitasyon Merkezi ile hizmetlerini tam kapasite sürdüren Derince Belediyesi, bu kez mamamatik uygulamasını başlattı.

Derince Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede sokak hayvanları için mamamatik uygulaması hayata geçirildi. İlk etapta Yenikent Mahallesi İsmetpaşa Caddesi, Deniz Mahallesi İstasyon Caddesi, Çınarlıdere Mesire Alanı, Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi ile Harikalar Sahili olmak üzere 5 ayrı noktaya yerleştirilen mamamatiklerle vatandaşların uygulamadan yararlanması sağlanıyor. 1 lira ile çalışan mamamatik ünitesi, paranın atılmasıyla birlikte mamanın can dostlarımız için hazneye aktarılmasını sağlıyor. Uygulamadan elde edilecek olan gelir de yine sokak hayvanlarının beslenmesi ve bakımları için kullanılacak.