İlimizin genç ve başarılı antrenörlerinden Murat Ağa (Zaza) Bağdatspor’un yeni teknik sorumlusu oldu. Daha önce birçok kulüpte futbol oynayan, Turgutspor ve İzmit Sanayispor’da teknik sorumluluk da yapan Murat Ağa, amatör liglerin akıbetinin belli olmadığını ancak şimdiden çalışmalara başlayacağını ifade etti. Murat Ağa kendisine inananları mahcup etmemek için elinden geleni yapacağını da belirtirken, Bağdatspor Kulübü’nün şehrin önemli kulüpleri arasında yer aldığını ve kırmızı siyahlı ekibin üst liglerde yer alması gerektiğini de vurguladı.
17 Nis 2021 - 16:33- Spor Güncelleme: 17 Nis 2021 - 16:34
Bağdatspor’un yeni antrenörü Murat Ağa oldu
İlimizin genç ve başarılı antrenörlerinden Murat Ağa (Zaza) Bağdatspor’un yeni teknik sorumlusu oldu. Daha önce birçok kulüpte futbol oynayan, Turguts...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.