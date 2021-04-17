 Hürriyet sözünü tuttu  Arslanbey GB televizyonuna kavuştu

Kısa süre önce Kartepe’de spora hizmet eden ve Bölgesel Amatör Lig’de kentimizi temsil edecek olan Arslanbey Gençlerbirliği Spor Kulübü’nü ziyaret eden İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet imkanlar ölçüsünde talepleri karşılamaya özen gösteriyor. Sporun ve sporcunun her zaman yanında olan, spor kulüplerinin isteğini geri çevirmeyen başkan Hürriyet, kulüp yöneticilerine verdiği sözü tuttu. Televizyon ihtiyaçlarını dile getiren kulüp yöneticilerine, Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa aracılığıyla ulaştırdığı televizyon hediyesiyle gönülleri kazandı.



“BİZE BÜYÜK MORAL VERDİ”

Arslanbey GB Kulüp Başkanı Bülent Sarı, Teknik Direktör Kemal Tok ve Yardımcısı Zafer Akbaş ile kulüp yöneticileri, başkanın kendilerini unutmadığını ve ‘yaparım’ dediğini çok kısa sürede yerine getirdiğini belirterek Hürriyet’e bu nazik davranışından dolayı teşekkür etti. Kulüp Başkanı Sarı, “Fatma Hanım bizi çok onure etti. Yönetici arkadaşlarımızın istediği televizyonu göndererek bizi kırmadı ve sözünü tuttu. Kulübümüze verdiği moral açısından kendilerine teşekkür ederiz” dedi.



SPORA VERDİĞİ DESTEKLERDEN DOLAYI TEŞEKKÜRLER

Ardından konuşan İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa ise “Öncelikle hem İzmit Belediye Başkanı’mıza hem de kulüp başkanımıza teşekkür ediyorum. Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’in spora vermiş olduğu desteklerden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Hayırlısı olsun” ifadelerini kullandı