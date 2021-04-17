Nefes alanları yenilenen  İzmitliler’den Hürriyet’e teşekkür

İzmitlilerin nefes alanları olan parklardaki bakım-onarım çalışmalarını aralıksız sürdüren İzmit Belediyesi, mahallelilerden gelen talep üzerine harekete geçerek Veliahmet Mahallesindeki Mustafa Atılgan Parkı ve Hacıhızır Mahallesindeki Müjdat Afşin Parkı’nın kauçuk zeminini yeniledi. Kısa sürede iki parkın da zeminini tamamen yenileyen İzmit Belediyesine, Hacıhızır Mahalle Derneği teşekkür etti.
BAŞKAN VE ÇALIŞANLARA TEŞEKKÜR
Hacıhızır Mahalle Derneği sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Geçtiğimiz günlerde Mustafa Atılgan ve Müjdat Afşin parklarımızla ilgili talebimiz üzerine İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları Mustafa Atılgan Parkı zeminindeki problemleri çözdü. Mustafa Afşin Parkının zemini ile de ilgilendiler. Hassasiyetleri için İzmit Belediye Başkanı Sayın Fatma Kaplan Hürriyet’e ve İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ederiz” ifadeleri yer aldı.
TAMİRAT VE BOYAMA YAPILACAK
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, tamamlanan zemin çalışmalarının ardından parkların genel bakımını da kısa süre içerisinde yapacak. Her iki parkta oturma ve oyun gruplarının tamiratını ve boyama işlemlerini de yapacak olan ekipler, çocukların parklarda güvenli bir şekilde oyun oynamaları adına bakım-onarım çalışmalarının son sürat devam edeceğini aktardı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.