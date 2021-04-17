İzmit Belediyesi dar sokakları  mini elektrikli araçlarla temizleyecek



‘Temiz İzmit’ için kollarını sıvayan ve gece gündüz aralıksız çalışan İzmit Belediyesi deyim yerindeyse ‘Bahane yok, Hizmet var’ dedi. Temizlik İşleri Müdürlüğü, araç filosuna 2 adet elektrikli çöp toplama aracı ekledi. Yeni mini araçlar, özellikle şehir merkezinde temizlik araçlarının girmekte zorlandığı ara sokaklar ile Yürüyüş Yolu’nda ve Gölkay Park çevresinde çöpleri toplamak için kullanılacak.



GÜRÜLTÜSÜZ VE EMİSYONSUZ

‘Çevre Dostu Belediye’ parolasıyla hareket eden İzmit Belediyesi, yeni temizlik araçlarıyla doğaya ve insana zarar vermeden çöp toplama çalışmalarını sürdürecek. Elektrikli olması nedeniyle emisyonsuz ve gürültüsüz bir şekilde çalışacak araçlar dar alanlarda rahat hareket ederek pratik bir kullanım imkânı sağlayacak.