Tavşantepe TOKİ sakinleri  dezenfekte hizmetinden memnun

Covid-19 salgınının başladığı süreçten itibaren her mahalle ve sokakta dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdüren İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cumartesi günü vatandaşların talebi doğrultusunda Tavşantepe TOKİ Konutları’nda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Sokağa çıkma yasağında uygulanan çalışmada ekipler, tüm bölgeyi ilaçlı suyla yıkadı.
HÜRRİYET’E TEŞEKKÜR ETTİLER
Pandeminin etkisini her geçen gün arttırdığı bu günlerde çalışma temposunu daha da arttıran İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği dezenfekte çalışmasından memnun kalan bölge sakinleri, başta İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet olmak üzere İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü İsmail Göksu ve dezenfekte ekibine teşekkür etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.