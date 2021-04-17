Kenti güzelleştiren Yaşam Bahçesi  halkla buluşmak için gün sayıyor



“Üreten Belediye” anlayışıyla çalışmalarına şekil veren İzmit Belediyesinin, Çayırköy Mahallesi’nde hayata geçireceği İzmit Ekolojik Yaşam Bahçesi’nde çalışmalar son sürat devam ediyor. Yaşam Bahçesi’ndeki sert zemin çalışmalarını tamamlayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yeşillendirilecek alanlardaki toprak serimi ve bitkilendirilme işlemlerini de yoğun bir tempoyla sürdürüyor.



OTURMA GRUPLARI YERLERİNİ ALDI

Toplam alanı 7 bin 810 metrekare olan Yaşam Bahçesi, içerisinde bin 8 metrekare sera, 120 metrekare otopark alanı, 2 bin 562 metrekare sert zemin, 4 bin metrekare yeşil alan bulunduruyor. Halkın rahatı ve kentin görselliği adına üretilen oturma grupları da Ekolojik Yaşam Bahçesi’nde yerlerini almaya başladı. Toplam 5 noktaya yerleştirilecek olan ahşap oturma gruplarının 3’nün montajı yapılırken kalan 2’si de kısa sürede yerlerine koyulacak.



YAŞAM BAHÇESİ TASARRUFLA AYDINLANACAK

Yaşam Bahçesi içerisinde İzmit Belediyesinin tasarruf hamlesi olan güneş enerjili panellerin montajı da tamamlandı. Kentin dört bir yanına yerleştirilen tasarruflu lambalar Yaşam Bahçesi’nin de her zaman aydınlık kalmasını sağlayacak. Yalnızca 3 saat gün ışığını alarak tamamen enerji depolayabilen paneller sayesinde Yaşam Bahçesi’nin her noktası geceden sabaha aydınlanacak.



SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİME TAM DESTEK

Sürdürülebilir çevre ilkeleri doğrultusunda tasarlanan İzmit Yaşam Bahçesi’nde başta çocuklar olmak üzere her yaştan insanın katılabileceği eğitim atölyeleri bulunacak. Ziyaretçiler, Yaşam Bahçesi’nde yetiştirilen tıbbi ve aromatik bitkilerin faydaları ile yetiştirme koşullarını yerinde görme, öğrenme ve deneyimleme imkanı bulacak. Özel olarak dizayn edilen odalarda tohumlar saklanarak sürdürülebilir üretime tam destek verilecek.



İZMİT ÖZ KAYNAKLARLA YEŞİLLENİYOR

İzmit Belediyesi, Yaşam Bahçesi içerisinde bulunan üretim serasını geçtiğimiz ağustos ayında faaliyete geçirmişti. Dışarıya bağımlı olmadan kendi öz kaynaklarıyla kentin dört bir yanını yeşille donatan Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentte gerçekleştirilen çevre ve peyzaj düzenlemelerinde kendi ürettiği tıbbi ve aromatik bitkileri kullanmaya devam ediyor.