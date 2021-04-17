Yenilenen Çubuklubala Parkı  çocuk sesleriyle şenlenecek 



İzmit Belediyesi, kent genelinde park ve mesire alanlarında yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Çubuklubala Mahallesi’nde bulunan parkın oyun grubunu yenileme çalışmalarına başladı. Pandemi nedeniyle bir yıldır sosyalleşemeyen çocuklar için yenilenen Çubuklubala Park’ı çocuk sesleriyle şenlenecek.



216 METREKARE OYUN ALANI

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Çubuklubala Parkı’nda eskiyen ve çocuklar için tehlike arz eden oyun grubunu söktü. Ekipler, zemin için beton dökme ve kauçuk çalışmalarına başladı. Zemin çalışmalarının tamamlanmasının ardından, bakımı yapılan yeni oyun grubunun alana montajı gerçekleşecek. Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, 216 metrekare oyun alanı çalışmasının tamamlanmasının ardından, 36 metrekare kondisyon alanı ve 72 metrekare basketbol sahası planladıklarını belirterek, çocukların güvenli park alanlarında oyun oynamaları için kent genelinde çalışmalarına devam edeceklerini ifade ettiler.