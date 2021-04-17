İzmit Belediyesi üst yönetimden  Eğitim Sen’e ziyaret

İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, BEKAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Akın ve SARBAŞ Genel Müdürü Nihat Değer, Eğitim Sen Kocaeli Şubesini ziyaret ederek, sendika temsilcileriyle görüştü. Sendika üyelerinin talep ve önerilerini ilettiği ziyarette karşılıklı fikir alışverişi yapıldı.



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Eğitimci kimliğiyle bilinen İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, belediye olarak eğitime büyük önem verdiklerini belirterek, eğitim sendikaları işe işbirliği içerisinde güzel projelere imza atacaklarını söyledi. İmkanlar dahilinde eğitim yuvalarına ellerinden gelen tüm desteği vereceklerini söyleyen Torun, birlik içerisinde hareket etmenin önemli olduğunu ve bu şekilde birçok sorunun çözülebileceğini ifade etti.