İzmit Atletizm Pisti’ne lisanslı sporcular neden giremiyor?

Kocaeli’nin önemli spor tesislerinden birisi olan İzmit Atletizm Pisti’nin kapıları pandemi nedeni ile kapalı. Tesis hayli yıpranmıştı ancak yenileme çalışmaları ile bambaşka bir kimliğe büründü. An itibari ile bu tesiste milli sporcular, TOHM sporcuları (Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi) ve SEM yani Sporcu Eğitim Merkezi’ndeki sporcular çalışabiliyor. Lisanslı sporcular, hakemler ve vatandaşlar için tesis hizmet veremiyor.

ENTERESAN

Genelgede -kapalı salonlar- deniliyor ancak açık tesislerle ile ilgili bir dayatma söz konusu değil. Buradaki tesis kapalı olduğu için özellikle lisanslı sporcular, kapalı olan tesisin yanında antrenman yapmak zorunda kalıyor. Tesis kapalı ama siz duvarın diğer kesiminde çalışan lisanslı sporcuların bulunması hayli ilgiç.

YANLIŞ YORUMLANMIŞ OLABİLİR

Farklı illerdeki durum ise şu. Buradaki gibi TOHM, Milli Sporcu ve SEM sporcularının yanında diğer illerde –Lisanslı sporcular- da bölgeden onay alıp piste çıkabiliyor. Kafa karıştıran olay da bu zaten. Genelgenin yanlış yorumlandığı düşünülüyor. Hakemlerle ilgili her hangi bir mağduriyet söz konusu değil. Çünkü hakemler bireysel olarak çalışmalarını sürdürebiliyor. Amatör ligler başlatılmadığı için de il hakemleri için sıkıntı yok. Klasman hakemlerinin de –Toplu antrenman- konusunda bir talebi de yok.

ÜZÜCÜ OLAN

Kafa karıştıran bir diğer konu ise, Atletizm Pisti’nin hemen yanındaki balon salonda yani kapalı salonda judocuların çalışması. Bu sporcuların milli ve ya da THOM sporcusu olduğu düşünülüyor. Bu nedenle kapalı salona girebiliyorlar. Aksi durumda ortada ciddi bir işgüzarlık ve hakkaniyetsizlik olurdu. Üzücü olan şu… Lisanslı atletizm sporcusuna kapalı olan kapı, judocular için adına kadar açık. Üzerine orada atletizm! pisti.

ORADA VAR BURADA NEDEN YOK

Genel hatları ile bakıldığında sorun çözülemeyecek kadar derin değil. Farklı illerde devlete ait olan açık pistlerde lisanslı sporcuların çalışmalarında bir sorun olmazken, İzmit’te neden lisanslı sporcuya onay verilmemesi sorgulanıyor. Buradaki sporcuların tesis yanında çalışması ya da sahil sahil koşması sağlık açısından da daha riskli bir durum. Kocaeli İl Spor Müdürlüğü’nün küçük çaplı bu krizi çözeceğine inanılıyor.