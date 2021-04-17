Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
17 Nis 2021 - 19:17- Spor G: 17 Nis 2021 - 19:18

İzmit Atletizm Pisti’ne lisanslı sporcular neden giremiyor?

Kocaeli’nin önemli spor tesislerinden birisi olan İzmit Atletizm Pisti’nin kapıları pandemi nedeni ile kapalı. Tesis hayli yıpranmıştı ancak yenilem...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
mask

Kocaeli’nin önemli spor tesislerinden birisi olan İzmit Atletizm Pisti’nin kapıları pandemi nedeni ile kapalı. Tesis hayli yıpranmıştı ancak yenileme çalışmaları ile bambaşka bir kimliğe büründü. An itibari ile bu tesiste milli sporcular, TOHM sporcuları (Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi) ve SEM yani Sporcu Eğitim Merkezi’ndeki sporcular çalışabiliyor. Lisanslı sporcular, hakemler ve vatandaşlar için tesis hizmet veremiyor.

ENTERESAN

Genelgede -kapalı salonlar- deniliyor ancak açık tesislerle ile ilgili bir dayatma söz konusu değil. Buradaki tesis kapalı olduğu için özellikle lisanslı sporcular, kapalı olan tesisin yanında antrenman yapmak zorunda kalıyor. Tesis kapalı ama siz duvarın diğer kesiminde çalışan lisanslı sporcuların bulunması hayli ilgiç.

YANLIŞ YORUMLANMIŞ OLABİLİR

Farklı illerdeki durum ise şu. Buradaki gibi TOHM, Milli Sporcu ve SEM sporcularının yanında diğer illerde –Lisanslı sporcular- da bölgeden onay alıp piste çıkabiliyor. Kafa karıştıran olay da bu zaten. Genelgenin yanlış yorumlandığı düşünülüyor. Hakemlerle ilgili her hangi bir mağduriyet söz konusu değil. Çünkü hakemler bireysel olarak çalışmalarını sürdürebiliyor. Amatör ligler başlatılmadığı için de il hakemleri için sıkıntı yok. Klasman hakemlerinin de –Toplu antrenman- konusunda bir talebi de yok.

ÜZÜCÜ OLAN

Kafa karıştıran bir diğer konu ise, Atletizm Pisti’nin hemen yanındaki balon salonda yani kapalı salonda judocuların çalışması. Bu sporcuların milli ve ya da THOM sporcusu olduğu düşünülüyor. Bu nedenle kapalı salona girebiliyorlar. Aksi durumda ortada ciddi bir işgüzarlık ve hakkaniyetsizlik olurdu. Üzücü olan şu… Lisanslı atletizm sporcusuna kapalı olan kapı, judocular için adına kadar açık. Üzerine orada atletizm! pisti.

ORADA VAR BURADA NEDEN YOK

Genel hatları ile bakıldığında sorun çözülemeyecek kadar derin değil. Farklı illerde devlete ait olan açık pistlerde lisanslı sporcuların çalışmalarında bir sorun olmazken, İzmit’te neden lisanslı sporcuya onay verilmemesi sorgulanıyor. Buradaki sporcuların tesis yanında çalışması ya da sahil sahil koşması sağlık açısından da daha riskli bir durum. Kocaeli İl Spor Müdürlüğü’nün küçük çaplı bu krizi çözeceğine inanılıyor.

# Kocaeli, İzmit, eğitim

17 Nis 2021 - 19:17 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Atletizm Pisti’ne lisanslı sporcular neden giremiyor? mask
İzmit Atletizm Pisti’ne lisanslı sporcular neden giremiyor?
Harun Kayraldağ teşekkür etti mask
Harun Kayraldağ teşekkür etti
Bağdatspor’da Burak Kanpara başkan olacak mask
Bağdatspor’da Burak Kanpara başkan olacak
Engin Tunçay vefat etti mask
Engin Tunçay vefat etti
Erdem ve İlyas Kızılcabölük ile helalleşti mask
Erdem ve İlyas Kızılcabölük ile helalleşti
Bayram ipten aldı! “1-2” mask
Bayram ipten aldı! “1-2”
Anket Hükümetin aldığı Covid-19 tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de vahşi cinayet! Elleri ve ayakları koli bandı ile bağlanmış mask
Kocaeli'de vahşi cinayet! Elleri ve ayakları koli bandı ile bağlanmış
Bebeğinin mezarı başında intihar etti mask
Bebeğinin mezarı başında intihar etti
Döküm fabrikasında kazan patladı: 2'si ağır 8 yaralı mask
Döküm fabrikasında kazan patladı: 2'si ağır 8 yaralı
İzmit'in göbeğinde bıçaklı kavga! mask
İzmit'in göbeğinde bıçaklı kavga!
Her yıl uzun kuyruklar oluyordu, şimdi sokakları sessizliğe büründü mask
Her yıl uzun kuyruklar oluyordu, şimdi sokakları sessizliğe büründü
9 günlük tam kapanma gündemde mask
9 günlük tam kapanma gündemde

GALERİ

Düşünce kalkmaya çalışsa da bir kez daha yere kapaklandı mask
Düşünce kalkmaya çalışsa da bir kez daha yere kapaklandı
Kırmızı ışık ihlali yapan tanker taksiyi böyle parçaladı mask
Kırmızı ışık ihlali yapan tanker taksiyi böyle parçaladı
Sedat Peker grubuna yapılan operasyonunda ele geçirilen silahlar sergilendi mask
Sedat Peker grubuna yapılan operasyonunda ele geçirilen silahlar sergilendi
Kocaelispor - Şanlıurfaspor (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor - Şanlıurfaspor (Canlı anlatım)
Depremi hisseden vatandaşlar o anları anlattı mask
Depremi hisseden vatandaşlar o anları anlattı
İndirilen ‘128 Milyar Dolar Nerede?’ afişlerini CHP Kocaeli parti binalarına astı mask
İndirilen ‘128 Milyar Dolar Nerede?’ afişlerini CHP Kocaeli parti binalarına astı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL