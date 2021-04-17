Vaka sayısı açıklandı! Rakamlar korkutucu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı. Bugün toplam 319 bin 316 test yapıldı. Semptom gösteren 2 bin 973 kişiyle birlikte toplam 62 bin 606 yeni vaka tespit edildi.
288 CAN DAHA GİTTİ
Tabloya göre son 24 saatte 288 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı da 35 bin 608’e yükseldi. Bugün iyileşen 52 bin 184 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 643 bin 734’e yükseldi.
AĞIR HASTA SAYISI KORKUTUYOR
Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.3, toplam ağır hasta sayısının ise 3 bin 240 olduğu açıklandı. Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 56.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.8 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 34.9 olarak duyuruldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.