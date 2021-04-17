Engin Tuncay koronaya yenildi

1969-1973 yılları arasında Kocaelispor forması giyen, Adriyatik Havacılık'ın Genel Müdürü 72 yaşındaki Engin Tuncay koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi. İstanbul'da özel bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören Tuncay tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.