MHP’li isim koronavirüse yakalandı

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MHP İl Başkan Yardımcısı Halil Yardım koronavirüse yakalandı. İl Başkan Yardımcısının koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyuran İl Başkanı Aydın Ünlü, tedavisine Gölcük Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde devam eden Yardım için acil şifalar diledi.