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17 Nis 2021 - 20:45- Spor G: 17 Nis 2021 - 20:47

Burak Süleyman: Hekimoğlu ile final yaparız

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Kocaelispor’un başarılı futbolcusu Burak Süleyman, Hekimoğlu ile grup finali yapacaklarını, buradan çıkacak olan takımın da diğer grubun finalistini mağlup edip üst ligde yer alacağını ifade etti.

İYİ BİR TAKIMLA OYNADIK

Sözlerine Şanlıurfaspor galibiyeti ile başlayan ve iki yarıda farklı kimliklerde oynadıklarını belirten Burak Süleyman şu şekilde konuştu: Şanlıurfaspor’un iyi futbolculardan kurulu bir takım olduğunu biliyorduk ve maçın da kolay geçmeyeceğinin farkındaydık. Diğer maçların aksine karşılaşmaya iyi başladık ve çok bir ilk yarı geçirdik. 2-0’lık skoru artırabilirdik.

İKİ FARKI KİMLİK

İkinci yarıda ise tam tersi bir durum söz konusuydu. Çok fazla geriye çekildik, ayağımızdaki topları basit kaybettik, top yapamadık ve rakibe oynama fırsatı verdik. Kısacası ikinci yarı bizim için iyi geçmedi. Bayram abinin ekstra oyunu vardı. Son dakikada penaltı kurtardı ve bize 3 puanı getirdi. Allah nazarlardan saklasın. İnşallah ilk yarıdaki oyunumuzu önümüzdeki maçlarda 90 dakikaya yayarız.

İNŞALLAH O TAKIM BİZ OLURUZ

Kocaelispor bir şekilde Play-Off’a kalacaktır. O kalitemiz var. Biz de Play-Off’taki oyunumuzun provalarını yapıp ikinci bölge oyunu oynuyoruz. Herkes, tek tek oyuncu profilinden sıyrılıyor. Takım savunmasını iyi yapmaya başladık. Ama Play-Off’ta bu oyunun üzerine daha da koymak zorundayız. Ben bu gruptan çıkacak olan finalistin 1. Lig’e çıkacağını düşünüyorum. İnşallah bu takım biz oluruz.

 

17 Nis 2021 - 20:45 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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