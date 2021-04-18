Aygün ve Ellibeş Derince’yi turladı 

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, ilçe genelinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Ziyaretlerde AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan’ın yanı sıra İl Başkan Yardımcıları Ahmet Sönmez, Abdullah Binbay, İl Yönetim Kurulu Üyesi Recep Demir, İlçe Kadın Kolları Başkan Vekili Halime Gökdemir, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semih Tayyip Gülcan, ilçe yöneticileri ve teşkilat mensupları da eşlik etti.



MERKEZ CAMİİ DERNEĞİ

İlk olarak Başkan Aygün’ün makamında gerçekleşen görüşme ile başlayan programlar kapsamında Derince’de hayata geçirilen ve yapımı devam eden projeler değerlendirildi. Ardından Başkanlar Aygün ve Ellibeş, Derince Merkez Camii Derneği başkanlığına seçilen Mustafa Uzuner ve dernek yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



TABLO HEDİYE EDİLDİ



Uzuner başkanlığındaki yeni yönetim kuruluna başarılar dileyen Başkanlar, İstiklal Marşı yazılı tablo da armağan etti. Merkez Cami Derneği’nde gerçekleşen görüşmenin ardından ise esnaf ziyaretleri gerçekleşti. Denizciler Caddesi’nde esnafları ziyaret eden Başkanlar ve beraberindeki heyet halkın ve esnafların Ramazan aylarını tebrik etmeyi de ihmal etmedi.