İnşaat sektörü sürdürülebilir  büyümeye ihtiyaç duyuyor

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), her ay merakla beklenen inşaat ve bununla bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri ortaya koyan “Hazır Beton Endeksi” 2021 Mart Ayı Raporu’nu açıkladı. Mart ayında Türkiye ekonomisini etkileyen gelişmelerin inşaat sektörü üzerinde de etkili olduğunu gösteren Rapor, yüksek faiz ile birlikte düşünüldüğünde inşaat sektörünün yaşanan dalgalanmadan etkileneceğini ancak buna rağmen faaliyetteki yükselmenin ümit verici olduğunu ortaya koydu.
NORMALLEŞME ADIMLARI
Raporun sonuçlarını değerlendiren THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, “Türkiye’de geçen hafta atılan normalleşme adımları, mevsime bağlı işlerdeki yavaşlamaya rağmen sektörün güveninin ve beklentisinin yüksek kalmasında etkisi olmuştur.” dedi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.