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18 Nis 2021 - 12:46- Ekonomi G: 18 Nis 2021 - 12:47

İnşaat sektörü sürdürülebilir  büyümeye ihtiyaç duyuyor

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), her ay merakla beklenen inşaat ve bununla bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen ge...
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Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), her ay merakla beklenen inşaat ve bununla bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri ortaya koyan “Hazır Beton Endeksi” 2021 Mart Ayı Raporu’nu açıkladı. Mart ayında Türkiye ekonomisini etkileyen gelişmelerin inşaat sektörü üzerinde de etkili olduğunu gösteren Rapor, yüksek faiz ile birlikte düşünüldüğünde inşaat sektörünün yaşanan dalgalanmadan etkileneceğini ancak buna rağmen faaliyetteki yükselmenin ümit verici olduğunu ortaya koydu.

NORMALLEŞME ADIMLARI

Raporun sonuçlarını değerlendiren THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, “Türkiye’de geçen hafta atılan normalleşme adımları, mevsime bağlı işlerdeki yavaşlamaya rağmen sektörün güveninin ve beklentisinin yüksek kalmasında etkisi olmuştur.” dedi

18 Nis 2021 - 12:46 - Ekonomi

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