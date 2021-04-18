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18 Nis 2021 - 12:47- Ekonomi G: 18 Nis 2021 - 12:49

GittiGidiyor, geleceğin  uzmanlarını yetiştiriyor

 ‘Genç Dönüşüm Akademisi’ ile geleceğin bilişim teknolojileri alanında geleceğin uzmanlarını yetiştiren GittiGidiyor aynı zamanda yeni mezun ve üniversite son sınıf öğrencisi gençlere kariyer fırsatı da sunuyor.  

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Türkiye’nin öncü e-ticaret sitesi GittiGidiyor, yeni mezun ve üniversite son sınıf öğrencisi gençlere ‘Genç Dönüşüm Akademisi’ ile kapsamlı bir eğitim programı sunuyor. Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TISK) iş birliği ile hazırlanan programda, bilişim teknolojileri alanında geleceğin uzmanlarını yetiştirmek amaçlanıyor. GittiGidiyor, yüzde 70’i kadın öğrencilerden oluşan Genç Dönüşüm Akademisi’nde 50’den fazla genci uzman olarak yetiştirerek istihdama kazandırmayı hedefliyor. 

NİTELİKLE ELAMAN 

Gençlere yeni fırsatlar yaratmak için sorumluluk üstlendiklerini belirten GittiGidiyor CPCO’su (Chief People and Culture Officer) Murat Yüksel, “Teknolojik alandaki gelişmeler hızla devam ederken aynı oranda nitelikli çalışan ihtiyacı da artıyor. Bu noktada GittiGidiyor olarak gençlerin kariyerlerine destek olmak ve aynı zamanda da istihdama katkı sağlamak için elimizi taşın altına koyuyoruz. Türkiye’nin öncü teknoloji şirketlerinden biri olarak bu konuda çeşitli eğitim programlarını hayata geçiyoruz.
# eğitim, destek

18 Nis 2021 - 12:47 - Ekonomi

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