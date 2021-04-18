Kuyumculara  yeni düzenleme 

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Düzenlemeyle kuyumculuk faaliyetlerinde hizmet kalitesinin artırılmasını, haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını ve kayıt dışılığın önlenmesini amaçlıyoruz” dedi. Pekcan, halihazırda faaliyette olan kuyum işletmelerinin 31 Aralık 2021’e kadar durumlarını yönetmeliğe uygun hale getirerek yetki belgesi almaları gerektiğini kaydetti.

VERGİ KAYITLARI

Yetki belgesi verilmesinde meslek odasına kayıtlı olma, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti ve vergi dairesine vadesi geçmiş borcu bulunmama, meslek odası ve vergi kayıtlarındaki iştigal konuları arasında kuyum ticareti faaliyeti olması gibi şartların bulunduğu bilgisini veren Pekcan, “Bunun yanı sıra yetki belgesi için ustalık belgesi sahibi olma şartı aranacak” dedi.