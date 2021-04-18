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18 Nis 2021 - 12:49- Ekonomi G: 18 Nis 2021 - 12:50

MESS’ten eğitim programı 

MESS, Türkiye’nin gençlerini “MESS Yarınım” eğitim programı ile geleceğin mesleklerine hazırlıyor

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Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası MESS’in, ülkemizin ve Türk sanayinin ihtiyaç duyduğu teknik iş gücünü yetiştirmek, mesleki eğitimin niteliğini ve genç istihdamını artırmak amacıyla başlattığı "MESS Yarınım” eğitim projesi büyüyor. Bugüne kadar 25 bin meslek liseliye ulaşan “MESS Yarınım” hareketi, öğrenciler ve velileri için yapılacak etkinlikler ve eğitim programları ile tüm yıl boyu devam edecek. 

TEKNİK İŞ GÜCÜ 

Hızla dijitalleşen dünyada en büyük ihtiyacın yeni becerilerle donatılmış teknik iş gücü olduğunu belirten MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, şunları söyledi: “Eğitimleri sırasında öğrencilere sunulan maddi olanaklar kendilerini geliştirmeleri, potansiyellerini ortaya çıkarmaları ve özgüven kazanmaları açısından oldukça değerli. Bu nedenle ‘MESS Yarınım’ hareketimizin maddi desteklerini her yıl artırmaya devam ediyoruz.  Bu desteklerimizin yanı sıra eğitimler ile Türkiye’nin ve bölgenin gelecekte ihtiyaç duyacağı nitelikli gençleri de bugünden yetiştiriyoruz.”
# eğitim

18 Nis 2021 - 12:49 - Ekonomi

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