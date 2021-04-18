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18 Nis 2021 - 12:50- Ekonomi G: 18 Nis 2021 - 12:51

Seç Market Modeli  esnafa güç veriyor

Rekabetin yoğun olduğu perakende sektöründe sunduğu iş modeliyle bakkal ve marketleri güçlendiren Seç Market, yıl sonuna kadar iş ortaklarının sayısını hızla artırarak daha fazla esnafa ulaşmayı hedefliyor.

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Türkiye’de gıda perakendesi alanında sayıları 120 bini bulan bakkal ve market gibi küçük ve orta ölçekli işletmeler halen pazarın büyük bölümünü oluşturuyor. Seç Market, yoğun rekabetin yaşandığı bu sektörde, güç birliğine dayanan, özgün iş modeliyle bakkal ve marketlerin işlerini sürdürülebilir kılmalarına ve geliştirmelerine katkıda bulunuyor. Şu an itibariyle 80 ilde 1400’den fazla Seç Market bulunuyor. Bu işletmeler başta geniş ve yaygın tedarik ağı, zengin ürün gamı, ödeme çeşitliliği ve toplu satın alma fırsatları olmak üzere söz konusu iş modelinin sunduğu pek çok avantajdan yararlanıyor. 

MAHALLEDEN BİRİ… 


Seç Market iş ortakları, kendi semtlerinde “mahalleden biri” olarak müşterileriyle kurdukları sıcak ve güçlü bağı korumanın avantajını da yaşıyor. Büyüklüğü 100 ila 400 metrekare arasında değişen bakkal ve marketler, Seç Market iş ortağı olmak üzere başvurabiliyor. Bu süreçte herhangi bir franchise bedeli ya da tabela ücreti ödenmesi gerekmiyor. Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen, esnafa sundukları iş modelini şöyle anlatıyor: “Mahallesinde, semtinde, yoğun bir rekabet içinde hizmet sunmaya gayret eden bakkal ve marketleri bir araya getiriyor, onlara tedarik ve ürün çeşitliliği anlamında değer katan bir platform oluşturuyoruz”dedi.

18 Nis 2021 - 12:50 - Ekonomi

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