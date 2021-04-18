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18 Nis 2021 - 20:03- Gündem G: 18 Nis 2021 - 20:07

Korondan vefat edenlerin sayısı rekor kırdı!

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre azaldı. 18 Nisan tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 3101'i semptomatik olmak üzere 55 bin 802 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 4 milyon 268 bin 447'ye yükseldi. Vefat sayısı 318 kişi olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 43 bin 856 oldu. Öte yandan vefat sayıları bugün yeni bir rekor daha kırmış oldu. Vefatlarda en yüksek rakam en son 297 olarak 15 Nisan'da kayıtlara geçmişti.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük  Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 18 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 3101'i semptomatik olmak üzere toplam 55 bin 802 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 318 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 926'ya, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 268 bin 477'ye yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 43 BİN OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 43 bin 856 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 687 bin 590'a yükseldi. Toplam test sayısı 43 milyon 768 bin 759'a yükselirken, ağır hasta sayısı 3 bin 275 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,3 oldu.

VAKA SAYISI 4 GÜN SONRA 60 BİNİN ALTINI GÖRDÜ

Dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 288 kişi hayatını kaybederken, 2973'ü semptomatik olmak üzere 62 bin 606 yeni vaka tespit edilmişti. Öte yandan ülkemizde ilk kez 14 Nisan'da görülen 62 bin sınırı, bugünkü açıklanan verilerle 55 bin 802'ye düştü.
# koronavirüs

18 Nis 2021 - 20:03 - Gündem

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