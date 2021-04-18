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18 Nis 2021 - 21:04- Asayiş G: 18 Nis 2021 - 21:09

650 bin TL değerindeki 200 adet çiniyi çalan şahıs yakalandı

Darıca'da bir atölyeden 650 bin TL değerindeki yaklaşık 200 adet el yapımı çiniyi çalan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
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Olay, 30 Mart tarihinde Darıca Osmangazi Mahallesi’nde bulunan bir çini atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çini atölyesine giren bir şahıs tarafından 650 bin TL değerindeki yaklaşık 200 adet el yapımı çini çalındı. İhbar üzerine atölyeye gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde, çinilerin M.K.A. isimli bir şahıs tarafından çalındığı teslim edildi.

BİR KISMI ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla M.K.A. yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan çinilerin bir kısmı ise ikinci el eşya satışı yapan bir iş yerinde ele geçirildi. M.K.A. isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi.
# Gebze

18 Nis 2021 - 21:04 - Asayiş

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