650 bin TL değerindeki 200 adet çiniyi çalan şahıs yakalandı

Olay, 30 Mart tarihinde Darıca Osmangazi Mahallesi’nde bulunan bir çini atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çini atölyesine giren bir şahıs tarafından 650 bin TL değerindeki yaklaşık 200 adet el yapımı çini çalındı. İhbar üzerine atölyeye gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde, çinilerin M.K.A. isimli bir şahıs tarafından çalındığı teslim edildi.
BİR KISMI ELE GEÇİRİLDİ
Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla M.K.A. yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan çinilerin bir kısmı ise ikinci el eşya satışı yapan bir iş yerinde ele geçirildi. M.K.A. isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.