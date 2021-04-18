Hasan Alemdar: Eksiklerimizi aradık

Alemdar iki genç takımın mücadelesinde puanı hak ettiklerini belirtti ve şu şekilde konuştu: Her şeyden önce pandemi sürecinde böylesi bir organizasyonda yer almak bizim için çok önemliydi. Çok genç bir kadro ile ligde yer alıyoruz. Sanıyorum ki ilk rakibimiz Ereğli ile en genç iki takım olarak mücadele ettik.
GEÇEN SEZONDAN 9 FUTBOLCU
Geçen sezonki kadrodan 9 eksikle oynadığımız maçta puan ve ya galibiyet için elimizden geleni yaptık. Sare ve Seda geçen sezondan cezalıydı, Kübra ve Sıla sakat, Cansu’nun ise Covid testi pozitif çıktı. Başarılı oyuncularımızdan Sude Yavuz burnundan ameliyat oldu. Milli sporcularımız Helin, Ece ve Leyla’yı transfer verdik. İki takım da stresliydi açıkçası. Daha önce bu seviyede hiç maça çıkmamız oyuncularımızı oynattık. Duran toptan yediğimiz golle geriye düştük ancak penaltıdan karşılık verdik.
BAŞARILAR DİLERİM
İkinci yarı orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Golü atanın kazanacağı bir maçtı. Kendi sahamızdan çıkarken top kaptırdık ve son bölümde ikinci golü yedik. Beraberlik çabamız yeterli olmadı ve ilk maçımızı yitirdik. Sağlık olsun. Buradaki her dakika bizim için deneyim. Düşmenin olmaması da iyi oldu. En azından üzerimizde bunun stresi olmayacak. Mücadele eden tüm takımlara başarı dilerim.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.