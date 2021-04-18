Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
18 Nis 2021 - 23:38- Spor G: 18 Nis 2021 - 23:39

Hasan Alemdar: Eksiklerimizi aradık

Kocaeli Kadın Futbol Kulübü Teknik Direktörü Hasan Alemdar 2-1 kaybettikleri Zonguldak Karadeniz Ereği maçına çok eksik bir kadro ile çıktıklarını belirtti. Alemdar öte yandan, Antalya’da geçirdikleri her dakikanın kendileri için önemli olduğuna vurgu yaptı.

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
mask

Alemdar iki genç takımın mücadelesinde puanı hak ettiklerini belirtti ve şu şekilde konuştu: Her şeyden önce pandemi sürecinde böylesi bir organizasyonda yer almak bizim için çok önemliydi. Çok genç bir kadro ile ligde yer alıyoruz. Sanıyorum ki ilk rakibimiz Ereğli ile en genç iki takım olarak mücadele ettik.

GEÇEN SEZONDAN 9 FUTBOLCU

Geçen sezonki kadrodan 9 eksikle oynadığımız maçta puan ve ya galibiyet için elimizden geleni yaptık. Sare ve Seda geçen sezondan cezalıydı, Kübra ve Sıla sakat, Cansu’nun ise Covid testi pozitif çıktı. Başarılı oyuncularımızdan Sude Yavuz burnundan ameliyat oldu. Milli sporcularımız Helin, Ece ve Leyla’yı transfer verdik. İki takım da stresliydi açıkçası. Daha önce bu seviyede hiç maça çıkmamız oyuncularımızı oynattık. Duran toptan yediğimiz golle geriye düştük ancak penaltıdan karşılık verdik.

BAŞARILAR DİLERİM

İkinci yarı orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Golü atanın kazanacağı bir maçtı. Kendi sahamızdan çıkarken top kaptırdık ve son bölümde ikinci golü yedik. Beraberlik çabamız yeterli olmadı ve ilk maçımızı yitirdik. Sağlık olsun. Buradaki her dakika bizim için deneyim. Düşmenin olmaması da iyi oldu. En azından üzerimizde bunun stresi olmayacak. Mücadele eden tüm takımlara başarı dilerim.

18 Nis 2021 - 23:38 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Hasan Alemdar: Eksiklerimizi aradık mask
Hasan Alemdar: Eksiklerimizi aradık
Kağıtspor, Konya’da da KAYIP! “83-65” mask
Kağıtspor, Konya’da da KAYIP! “83-65”
İrfan Başaran: Ciddiyetin bilincindeyiz mask
İrfan Başaran: Ciddiyetin bilincindeyiz
İzmitli Kerem Göztepe’yi yıktı! mask
İzmitli Kerem Göztepe’yi yıktı!
Dilovası açılışa hazır mask
Dilovası açılışa hazır
Ne oldu size çocuklar? mask
Ne oldu size çocuklar?
Anket İzmit Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de vahşi cinayet! Elleri ve ayakları koli bandı ile bağlanmış mask
Kocaeli'de vahşi cinayet! Elleri ve ayakları koli bandı ile bağlanmış
Bebeğinin mezarı başında intihar etti mask
Bebeğinin mezarı başında intihar etti
Döküm fabrikasında kazan patladı: 2'si ağır 8 yaralı mask
Döküm fabrikasında kazan patladı: 2'si ağır 8 yaralı
9 günlük tam kapanma gündemde mask
9 günlük tam kapanma gündemde
Kandıra taşı yöresel yemeklere lezzet katıyor mask
Kandıra taşı yöresel yemeklere lezzet katıyor
Kocaeli’deki korkunç cinayette kanlı ayak izleri bulundu mask
Kocaeli’deki korkunç cinayette kanlı ayak izleri bulundu

GALERİ

Kandıra taşı yöresel yemeklere lezzet katıyor mask
Kandıra taşı yöresel yemeklere lezzet katıyor
Salon sahne oldu, sanatçılar konserlerini böyle verdi mask
Salon sahne oldu, sanatçılar konserlerini böyle verdi
Düşünce kalkmaya çalışsa da bir kez daha yere kapaklandı mask
Düşünce kalkmaya çalışsa da bir kez daha yere kapaklandı
Kırmızı ışık ihlali yapan tanker taksiyi böyle parçaladı mask
Kırmızı ışık ihlali yapan tanker taksiyi böyle parçaladı
Sedat Peker grubuna yapılan operasyonunda ele geçirilen silahlar sergilendi mask
Sedat Peker grubuna yapılan operasyonunda ele geçirilen silahlar sergilendi
Kocaelispor - Şanlıurfaspor (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor - Şanlıurfaspor (Canlı anlatım)
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL