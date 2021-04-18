Covid tedavisi gören Akçay serviye alındı

Karslı, Akçay’ın solunum seviyesinin normal değerlere ulaştığını belirtti ve şu şekilde konuştu: Hocamız şu an gayet sağlıklı. Rutin tedavi süreci bitmek üzere. 12 gün önce yakalandığı Covid-19 virüsüne ilk dönemlerde direnç gösterdi ama sonrasında bazı değerleri düştüğü için hastaneye kaldırmak zorunda kalmıştık. Biz Hekimoğlu maçına giderken kendisi buradaki tedavisini hastanede sürdürdü. İlk 3 gün çok yoğun geçmişti.
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Ancak bugün edindiğimiz bilgi hocamızın son derece sağlıklı olduğu, oksijen seviyesinin normal değerlere ulaştığı yönünde. Hocamız için de bizim için de zor bir süreçti. Başkanımızın kendi doktordu, Yönetim kurulundaki arkadaşlarımız ilgileniyorlar. Hocamız servise çıktı. Kendisi yeni bir Covid testi yapılacak. Test sonucu negatif çıkar ve kendi sağlığı da buna izin verirse hocamız en kısa sürede bizimle birlikte sahaya çıkacaktır inşallah.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.