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18 Nis 2021 - 23:39- Spor G: 18 Nis 2021 - 23:40

Covid tedavisi gören Akçay serviye alındı

Kocaelispor’da 1. Yardımcı Antrenör Turgay Karslı, Medical Park’ta Covid tedavisi süren Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay’ın son durumu ile ilgili bilgi verdi.

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Karslı, Akçay’ın solunum seviyesinin normal değerlere ulaştığını belirtti ve şu şekilde konuştu: Hocamız şu an gayet sağlıklı. Rutin tedavi süreci bitmek üzere. 12 gün önce yakalandığı Covid-19 virüsüne ilk dönemlerde direnç gösterdi ama sonrasında bazı değerleri düştüğü için hastaneye kaldırmak zorunda kalmıştık. Biz Hekimoğlu maçına giderken kendisi buradaki tedavisini hastanede sürdürdü. İlk 3 gün çok yoğun geçmişti.

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Ancak bugün edindiğimiz bilgi hocamızın son derece sağlıklı olduğu, oksijen seviyesinin normal değerlere ulaştığı yönünde. Hocamız için de bizim için de zor bir süreçti. Başkanımızın kendi doktordu, Yönetim kurulundaki arkadaşlarımız ilgileniyorlar. Hocamız servise çıktı. Kendisi yeni bir Covid testi yapılacak. Test sonucu negatif çıkar ve kendi sağlığı da buna izin verirse hocamız en kısa sürede bizimle birlikte sahaya çıkacaktır inşallah.
# covid-19

18 Nis 2021 - 23:39 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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