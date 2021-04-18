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18 Nis 2021 - 23:46- Gündem G: 18 Nis 2021 - 23:47

Evsizlere dağıtılan sıcak yemekler, gönülleri ısıttı

İzmit Otogar’da sabahlamak zorunda kalan ihtiyaç sahibi vatandaşlara otogar esnafının talebiyle hızla cevap vererek sıcak yemek ulaştıran İzmit Belediyesine, esnaf sosyal medyadan teşekkür etti

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Kentin tüm kesimine ulaşmayı kendine görev edinerek sosyal belediyecilik anlayışını en iyi şekilde uygulayan İzmit Belediyesi, vatandaşların takdirini toplamaya devam ediyor. Her gün binlerce yolcuya ev sahipliği yapan İzmit Otogar, aynı zamanda geceleri evsizlere sığınak oluyor. Burada barınma ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta büyük zorluk çeken ihtiyaç sahibi vatandaşlar adına otogar esnafı, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e ulaşarak sıcak yemek talebinde bulundular. 


HÜRRİYET’E TEŞEKKÜR ETTİLER

Vatandaşlar adına otogar esnafının gerçekleştirdiği sıcak yemek talebi sonrası İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in görevlendirdiği İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, İzmit Otogar’a giderek talep edilen sıcak yemekleri teslim etti. Verilen hizmetten çok memnun kaldıklarını belirten vatandaşlar adına otogar esnafı, sosyal medyadan yayınladıkları yazı ile taleplerine hızlı bir şekilde cevap veren İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ve İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.
# destek, İzmit, Fatma Kaplan Hürriyet

18 Nis 2021 - 23:46 - Gündem

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