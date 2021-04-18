Tartıştığı eniştesini tabancayla öldürdü

Alınan bilgiye göre Başiskele Yuvacık Yakacık Mahallesi Efendi Sokakta meydana gelen olayda, 52 yaşındaki Necmi Akgüneş, akşam saatlerinde iftar için bir arkadaşının evine gitti. Yemeğin ardından Akgüneş’in eşi Ayşe Akgüneş, kendisini aldatıldığını düşündüğü kadın ile konuşmaya eşinin bulunduğu eve geldi. Burada çıkan tartışma esnasında olay yerine gelen Ayşe Akgüneş’in kardeşi Mehmet Emin Ö. (36) yanındaki ruhsatlı tabanca ile eniştesi Necmi Akgüneş’in başına kabza ile vurduktan sonra yakın mesafeden göğsüne 1 el ateş etti.

HASTANEDE YAŞAMINI YETİRDİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınan Necmi Akgüneş, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Akgüneş, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yuvacık’ta bulunan bir fırında şoför olarak çalıştığı öğrenilen evli ve 5 çocuk babası olan Necmi Akgüneş’in acı haberi alan yakınları Acil Servis önünde sinir krizi geçirdi. Olayı gerçekleştiren Mehmet Emin Ö. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.