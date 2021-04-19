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19 Nis 2021 - 12:11- Asayiş G: 19 Nis 2021 - 12:14

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır 4 yaralı

Çayırova'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1’i ağır, 4 kişi yaralandı.

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Kaza,  Çayırova Akse Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mertcan S. yönetimindeki 35 UAE 79 plakalı Tofaş marka otomobil, önünde seyrederken yavaşlayan araca çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkarak savrulmaya başlayan otomobil, karşı yönden gelen Yusuf P. idaresindeki 35 DA 0128 plakalı panelvan minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin içerisinde bulunan sürücü dahil 4 kişi, oldukları yerde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede kazanın meydana geldiği adrese ulaşan itfaiye ekipleri, otomobilin içerisinde sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla tedavi edilmek üzere çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Mertcan S.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

19 Nis 2021 - 12:11 - Asayiş

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