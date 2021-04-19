Her Cilt Tipine Uygulanan Lazer Epilasyon Yöntemleri

Lazer epilasyon teknolojisi kişilerde istenmeyen kıllardan kurtulmak için geliştirilmiş en yeni medikal teknolojilerin başında geliyor. Özel sistemleri sayesinde daha az seans ile daha fazla kıllardan kurtulabiliyorsunuz. Ayrıca hassas ciltlere de uygulanan bu epilasyon 4 ile 6 seans arasından sonuçlarda almanızı sağlıyor. Tüm vücut tiplerine de uygun olmasından dolayı, rahat bir şekilde epilasyon ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.

En konforlu ve en iş bitirici lazer epilasyon yöntemleri sayesinde kıl kökünde yapılan tahripler ile kıllardan kurtulmuş oluyorsunuz. Size tüm detaylarını anlatacak ve neden epilasyon için Alexandrite, Nd YAG Lazer veya Soprana Ice tercih etmeniz gerektiğini de anlatmış olacağız.

Lazer epilasyon vücutta çok daha geniş alanları uygulandığı için, her atış ile daha fazla kıl köküne lazer ışınları yollanıyor ve böylelikle seanslarda daha kısa sürüyor.

Ayrıca kadınlarda en fazla koltuk altı, yüz, kol üstü, bikini bölgesi ve bacakların tümünde lazer epilasyon tercih edilirken, erkeklerde ise sırt bölgesinde çıkan kıllar, göğüs bölgesi, sakalların üst bölgesi, omuz bölgeleri, boyun ve ense bölgelerinde çıkan kıllar için epilasyon tercih ediyor.

Lazer Epilasyon Kimlere Yapılıyor?

Herkese yapılan bu uygulama, hamilelere kesinlikle yapılmaz. Ayrıca kronik rahatsızlıkları olanlar ile sedef, mantar gibi deri hastalığı bulunana kişilere de lazer epilasyon uygulaması sakıncalı olup, bunun için doktorunuzdan onay almanız gerekiyor. Cildinde akne lekeleri olan ve bunun için tedavi sürecinde olanlara da epilasyon yapılmaz.

Bu saydıklarımızın haricindeki ki her kişi rahatlıkla lazer epilasyon yaptırabilir. Eğer 18 yaş üstündeyse herhangi bir izne gerek olmaz. Ancak 16 yaşın altındakilere uygulanmayan bu yöntem, reşit olmayan bireyler için aile kontrolünde uygulama yapılır. Bazı kız ya da erkek çocuklarında ciddi derecede hormonlar nedeniyle kıllanma olabilir. Bu nedenle 16-18 yaş arası bireylerin doktorlarının ve ailenin onayı ile lazer epilasyon yaptırması gerekmektedir.

Yeni nesil lazer epilasyon uygulamaları erkek kadın tüm cinsler için uygun bir lazer teknolojisidir. 18 yaşını doldurmuş olmak, bu teknolojinin konforundan yararlanmak isteyenler bugün kendini şanslı hissedebilir. 18 yaşın üstündeki erkekler ve kadınlar, tüm vücut bölgelerindeki tüyleri güvenle çıkarmak için bu uygulamadan faydalanabilirler. Farklı uygulamalara sahip olan lazer cihazları, uygulamalarında size acısız ve konforsuz çözüm sunmaktadır.

Kadınlar için sakalların ve bıyıkların büyümesi ciddi bir sorun olurken, insanın normal şartlarda kıllı bir birey olduğunu da söyleyelim. Yani bu kıllar ile kadınlar binlerce yıldır mücadele ediyor. Ama artık kalıcı çözümlere, uygun lazer epilasyon ücretleri ile sahip oluyoruz.

Lazer Epilasyon Tercih Ediliyor

Lazer epilasyon da, diğer bilinen epilasyon çeşitleri arasında oldukça popüler bir şekilde tercih ediliyor. En son teknoloji olarak bilinen bu cihazlar sağladıkları ile acısız ve hızlı bir şekilde kıllardan kurtulmanızı sağlıyor. Üstelik masaj keyfinde ve konforlu ortamlarda kıllarınızdan arınmış olacaksınız. Farklı enerjilere sahil olan bu cihazlar, herkes için uygun olsa da, her kişi için gene başarı oranlarında farklılıklarda bulunuyor. Bunun için güzellik uzmanları ile görüşmeniz daha doğru olacaktır.

Bu sayede kıllardan ve istenmeyen tüylerde kurtulmak için daha etkili ve kesin çözümler bulmuş olacaksınız. Her bir atışta daha geniş bir yüzeye hedef alan ve kıl kökünü tahrip eden lazer epilasyonlar ile artık kıllardan kurtulabilirsiniz. Hassas ciltlerde lazer uygulaması sonrasında birkaç saatlik ufak kızarıklık görünmektedir. Bunun haricinde her hangi bir leke, iz, yanık, acı, ağrı yapmamaktadır. İşlem sırasında da çok az acı olabilir. Bu genel olarak hassas bölgelere yapılan işlem nedeniyle olmaktadır.

Özellikle estetik sebepler veya sağlık sebeplerinden dolayı epilasyon erkekler tarafından da yaptırılıyor. Lazer epilasyon uygulamalarının erkekler için oldukça uygun bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Acı ve epilasyon sonrasındaki problemleri en aza indirgeyen bir uygulama olduğu için erkekler arasında oldukça tercih edilen epilasyon türü olmuştur. Bu yöntem ciltte yanık, iz ve kalıcı leke oluşturmadan gerçekleşir.

Lazer Epilasyon Neden Tercih Edilir?

Lazer epilasyon sayesinde tahrip olan kıl kökleri zamanla işlevini kaybeden ve hava almaya yani sağlıklı bir şekilde işlem görmeye devam ederken, kılların çıkmasını da engeller. Lazer yönteminde kıl köklerine yapılan işlemler sayesinde, düzenli seanslar ile birlikte kıl çıkmasını engellemiş olacaksınız. Kısacası tüylerden kurtulmanın yolları çok olsa da tüyler düzenli olarak geri çıktıkları için kalıcı bir çözüm arayanlar için lazer en iyi seçim olacaktır.

Lazer epilasyon kıl köklerini ilk seanslarda inceltir ve sonraki seanslar da yol olmaya başlar. Böylece vücut pürüzsüz bir görünüme kavuşur ve tabii ki kıllardan da kurtulmuş olursunuz. Lazer epilasyon teknolojisi uzun yıllardır tercih edilen yöntemler arasında yer alıyor. Ülkemizde 2008 yılında giriş yapan , 2013 yılında ciddi derece de uygulanmaya başlayan ve 2015 sonrasında ise artık herkesin tercihleri arasında yer alan bir epilasyon uygulaması olduğunu söyleyelim.

Lazer epilasyonun birçok farklı çeşidi bulunmaktadır. Yıllar içerisinde diğer birçok teknoloji gibi, lazer epilasyon tedavisi teknolojileri de gelişmiştir. Cihazların kendi içlerinde yöntem farklılıkları bulunduğu gibi, lazer epilasyon fiyatları çok değişkenlik göstermez. Burada en önemli kriterin sizin cildiniz ve kıl tipleri olduğunu da söyleyelim.

Kadınlar vücutlarının her daim temiz olmasını ve diledikleri kıyafeti giyebilme özgürlüğüne sahip olmak isterler. İstenmeyen tüyler ve kılların varlığını hisseden kadınlar ise bunların tamamından mahrum kalacağından dolayı, en iyi çözüm olarak lazer epilasyonu tercih ederek, sizde artık pürüzsüz bir cilde kalıcı yani ömür boyu sahip olabilirsiniz.

Lazer Epilasyonla En İyi Sonuçlar

Artık kadınlar için farklı birçok epilasyon imkanları bulunuyor. Son yılların en etkili yöntemi ise lazer epilasyon uygulamalarıdır. Bu uygulamaların en önemli avantajı ise tabii ki ağrısız, sancısız, daha kısa sürelerde ve daha az seanslar ile gerekli temizliğin yapılmasıdır. Özellikle son yıllarda buz lazer, diğer epilasyon türlerinin önüne geçmiş durumda. Böylelikle en konforlu ve en iş bitirici teknoloji ile tüm kıllardan arınmanız kaçınılmaz olacaktır. Artık ağdaları çöpe atacak, tıraş bıçaklarını ya da tüy dökücü kremleri hayatınızdan çıkarmış olacaksınız.

Üstelik epilatör kullananlar ya da ev tipi kendi lazer epilasyonunu alanlar varsa, çektikleri sıkıntıların tamamından da kurtulmuş olacak. Kıl demek haberimizi okuyan kadınlar için sıkıntılı bir kelime gibi düşünülse de insan vücudunda çıkan tüy değil, kıldır. Ama daha naif olması için tüy olarak adlandırılmaktadır. Doğru lazer epilasyon uygulamaları ile bunların tamamından kurtulmuş olacaksınız. Kişilerin kıl kökünden farklı yerleri hedef noktası alan lazer epilasyon, farklı enerjilere sahip olduğu için daha geniş alanlara ve daha derin noktalara ulaşmaktadır.

Şunu da bilmelisiniz ki, lazer epilasyon sonrasında hormon bozukluğu nedeni ile yeniden kıllar çıkabilir. Yani lazer epilasyon yaptırdıktan belirli bir süre sonra kıl çıkması durumunda sadece bu bölgede epilasyon yaptırabilirsiniz.

Lazer İle Kıllara Son Verin

Özgür olan her sağlıklı birey istediği gibi lazer epilasyon yaptırabilir. Yeni anne olmuş yani emzirme sürecinde olanlarda ve hamileler tabii ki bu epilasyonları yaptıramazlar. Bu durumda olan kişiler hamilelik öncesinde veya emzirme döneminin bitiminde lazer epilasyon yaptırabilir. Bunun yanı sıra, kronolojik rahatsızlıkları olanlarında doktorlarının tavsiyelerine göre epilasyon yaptırmaları gerekmektedir. Bunların haricinde olanlar artık lazer epilasyon ile kıllardan kurtulabilir.

Hem kadınların ve hem de erkeklerin sık bir şekilde başvurduğu lazer epilasyon oldukça yararları vücut yenileme ve gençleştirme işlemini de yapıyor. Tabii ki bu aslında ağda ve tıraş bıçağı gibi ürünleri kullandığınız zamanlarda oluşan tahriplerin ortadan kalkması ile oluyor. Sürekli baçağınıza tıraş bıçağı sürdüğünüz için, cildinizde haliyle etkileniyor. İşte epilasyon ile bunlardan kurtulmuş olacaksınız. Lazer epilasyon fiyatları da tek seferde kıllardan kurtulacağınızı düşünürsek eğer, oldukça uygun fiyatlara geliyor.

Ağda ile tüylerden kurtulmanın acısı ve zaman alması, 2-3 hafta içinde tekrar çıkmaya başlaması bıktırıcı olmaktadır. Epilatör makineleri ise vücutta batık kılların oluşmasına yol açmakta ve normal tüylerden daha büyük bir dertle bizi baş başa bırakmaktadır. Her gün jilet yaparak istenmeyen tüylerden kurtulma yöntemi ise hem çok efor harcamayı gerektirmekte hem de yanlış uygulanmasında vücutta yara oluşumlarına sebep olmaktadır. Üstelik kalıcılığı çok kısa sürmekte ve yeniden çıkan tüyleri sertleştirmektedir.

Lazer epilasyon yaptırın ve yukarıda saydıklarımızın tamamından sizde kurtulun.