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19 Nis 2021 - 12:14- Asayiş G: 19 Nis 2021 - 12:19

Körfez'deki silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı!

Körfez'de alışveriş yapmak için caddede yürüyen iki vatandaşın, kavga eden şahısların silahından çıkan kurşunlarla yaralanma anları güvenlik kameralarına yansıdı.
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Olay, dün Körfez Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde kimliği belirsiz iki kişi arasında kavga çıktı. Kavga sırasında şahıslar tabancalar ile birbirine ateş açmaya başladı. Bu sırada caddede alışveriş yapmak için yürüyen M.A.Y. (48) ve E.G. (48), kavga eden şahısların silahlarından çıkan kurşunların isabet etmesi neticesinde yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDEN KAÇAN ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kalçasından yaralanan M.A.Y. ve çenesinden yaralanan E.G. , Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yeri inceleme ve polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde, sokak ortasında birbirine ateş açarak yolda yürüyen vatandaşları yaralayan şahıslardan biri, yakalanarak gözaltına alındı. Kavgaya karışan diğer şahsın yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

KAVGADA SİLAHLAR PATLADI YAYALAR BÖYLE YARALANDI

Öte yandan 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga anları ise güvenlik kamaralarına yakalandı. Görüntülerde alışveriş yapan iki kişiden birine, kaldırımda yürüdükleri anda kurşun isabet edince kanlar içinde yerde kalıyor. Silahların patladığı anda kaldırımda bekleyen bir başka kişi ise ayağından isabet alınca sekerek bir dükkana sığınıyor. 2 kişinin yaralandığı anlarda silah seslerini duyan çevredekiler ise kaçışmaya başlıyor. Silah seslerinin dinmesi sonrasında vatandaşların yardımına koştuğu 2 yaralı, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılıyor.

# Körfez, Derince, eğitim, yardım

19 Nis 2021 - 12:14 - Asayiş

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