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19 Nis 2021 - 12:17- Yaşam G: 19 Nis 2021 - 12:19

Bungalov Evler Hakkında Bilinmesi Gerekenler
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Pandemi döneminde insanlar tatil için daha farklı seçeneklere yönelmeye başladı. Özellikle kentin yoğun kalabalığından, trafiğinden ve stresinden uzak bir ortamda dinlenmek isteyenler doğa ile baş başa kalmayı tercih ediyor. Bunun en kolay yolu da kamp kurmak! Kamp kültürünün çok daha fazla popülerlik kazandığı bu dönemde bungalov evler ile tanışanların sayısında da artış yaşanıyor.

Bungalov Evlerin Özellikleri Neler?

Öncelikle bungalov evler hangi özelliklere sahip oluyor sorusunu yanıtlayalım. Bu evler çoğunlukla ahşap malzemeden üretilir ve tek katlıdır. Ender durumlarda çatı katı da dahil olabiliyor ve bu evler de 1 buçuk katlı olarak tabir ediliyor. Bungalov evlerin ilk kez İngilizler tarafından 19. yüzyılda inşa edilmeye başlandığını da belirtelim. İngilizler Hindistan’da dinlenmek amacıyla bu evleri inşa ediyor.

Elbette evlerin iç dizaynı da oldukça basittir ve bu nedenle inşası uzun sürmüyor. Günümüzde ise bungalov evler doğada çadırdan biraz daha konforlu bir ortamda konaklamak isteyenlerin imdadına yetişiyor. Ön bölümünde bir sundurma bulunan bu evler genellikle üçgen çatıya sahip oluyor. Tahmin edilebileceği gibi tamamen doğal malzemeler kullanılarak üretiliyor. Bu nedenle söz konusu evlerin içerisinde oksijen sirkülasyonu da oluyor. Bu nedenle astım gibi rahatsızlıkları olanlar genellikle bungalov evlerde konaklamayı tercih ediyor.

Ülkemizde bu evler genellikle turistik yerlerde, kamp alanlarında karşımıza çıkıyor. Kısa süreli konaklama imkanı sunan bu evlerde yaşamını sürdürenlerin sayısı ise bir hayli az! Ancak yurt dışında bazı ülkelerde insanların bungalov evlerde hayatını sürdürdüğünü de belirtebiliriz. Peki, Türkiye’de bungalov evde konaklama imkanından faydalanmak ve bu deneyimi yaşamak için ne yapmalı? Bunun için sizlere önerimiz öncelikle Tatilsepeti.com adresine tıklamanız olacak.

Bu internet sitesinde bungalov evlerde konaklama şansını size sunan otel seçeneklerini gözden geçirebilirsiniz. Aynı zamanda evlerin görsellerine göz atma imkanınız da oluyor. Böylelikle size uygun bir yeri seçebilir ve hiç vakit kaybetmeden rezervasyon işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Tatilsepeti.com internet sitesi üzerinden fiyat araştırması yapmak da son derece kolay oluyor. En ucuz oteller ve erken rezervasyon indirimi uygulayan oteller gibi otel seçeneklerini rahatlıkla gözden geçirebilirsiniz.

19 Nis 2021 - 12:17 - Yaşam

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