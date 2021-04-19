Emirşah Torun Sapakpınar’da parke yol çalışmasını inceledi

Yeni yapılaşmanın yoğunlaştığı Sapakpınar Küme Evleri bölgesinde vatandaşların talebi üzerine ihtiyacı belirleyen İzmit Belediyesi, parke yol çalışmasına başladı. İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun da çalışmaları yerinde inceledi. İnceleme sırasında Sapakpınar Mahalle Muhtarı Behçet Yılmaz ile görüşerek çalışmaları değerlendiren başkan yardımcısı Torun vatandaştan gelen talepleri çok önemsediklerini ve hemen yerine getirmeye gayret ettiklerini belirtti.
ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR
İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada stabilize malzeme serili 6 metre genişliğinde, 750 metre uzunluğundaki yola parke döşeniyor. Toplam 4 bin 500 metrekare alanda çalışma yapan ekipler bin 500 metre de bordür taşı döşeyecek. Aralıksız olarak çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri bayrama kadar yol üst yapım çalışmasını tamamlamayı hedefliyor.
İZMİT GÜLÜMSEYECEK
İzmit Belediye Başkan yardımcısı Emirşah Torun, “Burası İzmit merkeze 25 kilometre mesafede bulunan Sapakpınar Köyü. Burada belediyemizin gerçekleştirdiği parke yol çalışması var. Toplamda 750 metrekarelik bir alanda parke çalışmamızı gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duymuş olduğu her noktaya belediye olarak yetişmeye çalışıyoruz. Vatandaşımızın memnuniyeti bizim memnuniyetimiz olacak. Biz çalışacağız İzmit gülümseyecek”.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.