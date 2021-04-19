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19 Nis 2021 - 12:20- Gündem G: 19 Nis 2021 - 12:23

Mobesko’dan alışveriş yap 2021 model Seat Ibıza kazan

Türkiye’nin en büyük mobilya AVM’si MOBESKO, bu yıl da geleneği bozmuyor. MOBESKO, bu yıl bir talihlisine 2021 model Seat Ibiza hediye edecek. Kampanyada arabanın yanı sıra birbirinden güzel hediyeler sizi bekliyor, bu şansı kaçırmayın.
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Türkiye’nin en büyük Mobilya AMV’si olarak kabul edilen MOBESKO, bu yıl da geleneği bozmuyor. Geçtiğimiz yıllarda da birçok müşterisine sıfır otomobil kazandıran MOBESKO, bu yıl da bir talihlisine 2021 model SEAT Ibiza armağan edecek. Pandemi döneminde yaşanan mutsuzluğa bir nebze olsun gülümseme katmak isteyen MOBESKO kampanya kapsamında ayrıca televizyon, akıllı telefon, notebook, çamaşır kurutma makinesi de hediye edecek. 2021 model Seat Ibiza ve diğer hediyeleri kazanmak için son başvuru tarihi ise 31 Temmuz olarak belirlendi.

EVİNİZ İÇİN İSTEDİĞİNİZ HER ŞEY TEK YERDE!

‘Dünyanın Mobilyası’ sloganıyla Kartepe’de 92 mağazası ile hizmet veren MOBESKO; evinizin tüm mobilya, beyaz eşya, mutfak, halı, mefruşat, ev tekstili, aydınlatma aksesuarları, ofis mobilyaları ve banyo aksesuarı gibi geniş ürün yelpazesine sahip olmasıyla evlenen ya da evlenmek isteyen gençlerin gözde durağı haline geldi.

3 BİN TL’YE BİR ARABA!

MOBESKO kampanya kapsamında her 3 bin TL’lik alışveriş yapan tüm müşterilerine bir çekiliş hakkı veriyor. MOBESKO’nun gelenekselleşen çekilişinde 2021 Model SEAT IBIZA’nın yanı sıra birbirinden güzel hediyeler yer alıyor. Kampanya kapsamında 5 kişi 5 PHILIPS 55'' 139 Ekran Uydu Alıcılı Smart 4K Ultra HD LED TV, 5 kişi SAMSUNG GALAXY Note 10 Lite 128 GB (hat ve kart hariç), 5 kişiye 3. ARÇELİK 800 KM ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNASI, 5 kişiye Galaxy Tab A verilecek. Ne kadar çok alışveriş yaparsanız o kadar çok çekiliş hakkı kazanacağınızı da unutmayın.

SON BAŞVURU TARİHİ 31 TEMMUZ!

1 Nisan itibariyle başlayan çekilişe son başvuru tarihi 31 Temmuz olarak belirlendi. Hediyelerin sahipleri, 24.08.2021 tarihinde saat 14.00’de MOBESKO’da noter huzurunda halka açık olarak yapılacak çekilişle belirlenecek. Kampanyaya katılım hakkı kazanmak için MOBESKO içerisindeki mağazalardan 3 bin ya da 3 bin TL’nin katlarında alışveriş yapmanız yeterli olacak.

Kampanyayla ilgili tüm detaylara ise www.mobesko.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

19 Nis 2021 - 12:20 - Gündem

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