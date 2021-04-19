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19 Nis 2021 - 12:22- Asayiş G: 19 Nis 2021 - 12:23

Tartıştığı eniştesini öldüren zanlı adliyede!

Başiskele Yuvacık’ta meydana gelen olayda iftar yemeği için gittikleri bir evde tartıştığı eşinin kardeşi tarafından tabancayla vurulan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan Mehmet Emin Ö. ve Necmi Akgüneş’in eşi Ayşe Akgüneş adliyeye sevk edildi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre dün Başiskele Yuvacık Yakacık Mahallesi Efendi Sokakta meydana gelen olayda, 52 yaşındaki Necmi Akgüneş, akşam saatlerinde iftar için bir arkadaşının evine gitti. Yemeğin ardından Akgüneş’in boşanmak üzere olduğu eşi Ayşe Akgüneş, kendisini aldatıldığını düşündüğü kadın ile konuşmaya eşinin bulunduğu eve geldi. Burada çıkan tartışma esnasında olay yerine gelen Ayşe Akgüneş’in kardeşi Mehmet Emin Ö. (36) yanındaki ruhsatlı tabanca ile eniştesi Necmi Akgüneş’in başına kabza ile vurduktan sonra yakın mesafeden göğsüne 1 el ateş etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınan Necmi Akgüneş, Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Akgüneş, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yuvacık’ta bulunan bir fırında şoför olarak çalıştığı öğrenilen evli ve 5 çocuk babası olan Necmi Akgüneş’in acı haberi alan yakınları Acil Servis önünde sinir krizi geçirdi. Olayı gerçekleştiren Mehmet Emin Ö. ve şüpheli Ayşe Akgüneş jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan m Mehmet Emin Ö. ve Ayşe Akgüneş Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

# Kocaeli

19 Nis 2021 - 12:22 - Asayiş

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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