Başiskele’de Sokağa Çıkma Yasağında Parke Yol Çalışması

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Başiskeleli vatandaşların talepleri doğrultusunda ve programlar çerçevesinde yeni imara açılan yolların alt yapılarını tamamladıktan sonra üst yapı çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bu kapsamda belediye ekipleri son olarak hafta sonunda Seymen Mahallesi Çamlıbel ve Asude Sokak’ta parke yol çalışması gerçekleştirdi.
Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün de yakından takip ettiği yol çalışmaları neticesinde ilçenin her bir metrekaresine konforlu ve güvenli yeni yollar kazandırılması hedefleniyor.
Başiskele Belediyesi’nin kalıcı, estetik, süratli ve güzel işlerinden çok memnun olan Başiskeleli vatandaşlar da Başkan Özlü’ye ve ekibine çok teşekkür ediyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.