Başiskele’de Sokağa Çıkma Yasağında Parke Yol Çalışması

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Başiskeleli vatandaşların talepleri doğrultusunda ve programlar çerçevesinde yeni imara açılan yolların alt yapılarını tamamladıktan sonra üst yapı çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bu kapsamda belediye ekipleri son olarak hafta sonunda Seymen Mahallesi Çamlıbel ve Asude Sokak’ta parke yol çalışması gerçekleştirdi.

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün de yakından takip ettiği yol çalışmaları neticesinde ilçenin her bir metrekaresine konforlu ve güvenli yeni yollar kazandırılması hedefleniyor.

Başiskele Belediyesi’nin kalıcı, estetik, süratli ve güzel işlerinden çok memnun olan Başiskeleli vatandaşlar da Başkan Özlü’ye ve ekibine çok teşekkür ediyor.