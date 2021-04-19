Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
19 Nis 2021 - 12:28- Gündem G: 19 Nis 2021 - 12:29

Başiskele’de Sokağa Çıkma Yasağında Parke Yol Çalışması

Başiskele Belediyesi, Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını fırsata çevirerek parke yol çalışmalarına devam ediyor.

mask

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Başiskeleli vatandaşların talepleri doğrultusunda ve programlar çerçevesinde yeni imara açılan yolların alt yapılarını tamamladıktan sonra üst yapı çalışmalarını gerçekleştiriyor.  Bu kapsamda belediye ekipleri son olarak hafta sonunda Seymen Mahallesi Çamlıbel ve Asude Sokak’ta parke yol çalışması gerçekleştirdi.

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün de yakından takip ettiği yol çalışmaları neticesinde ilçenin her bir metrekaresine konforlu ve güvenli yeni yollar kazandırılması hedefleniyor.

Başiskele Belediyesi’nin kalıcı, estetik, süratli ve güzel işlerinden çok memnun olan Başiskeleli vatandaşlar da Başkan Özlü’ye ve ekibine çok teşekkür ediyor.

19 Nis 2021 - 12:28 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Emirşah Torun Sapakpınar’da parke yol çalışmasını inceledi mask
Emirşah Torun Sapakpınar’da parke yol çalışmasını inceledi
KONU; HALK SAĞLIĞIYSA  İzmit Belediyesinin tavizi yok mask
KONU; HALK SAĞLIĞIYSA  İzmit Belediyesinin tavizi yok
Haliç Üniversitesi 49 Öğretim Üyesi alıyor mask
Haliç Üniversitesi 49 Öğretim Üyesi alıyor
Üsküdar Belediyesine ait Tuzla'da 3.468 m² arsa mask
Üsküdar Belediyesine ait Tuzla'da 3.468 m² arsa
Bursa Uludağ Üniversitesi 12 Öğretim Görevlisi alıyor mask
Bursa Uludağ Üniversitesi 12 Öğretim Görevlisi alıyor
Kartepe Belediyesi’nden kıyı kenar temizliği   mask
Kartepe Belediyesi’nden kıyı kenar temizliği  
Anket İzmit Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
LGS'de kontenjan da, öğrenci sayısı da düştü mask
LGS'de kontenjan da, öğrenci sayısı da düştü
Tartıştığı eniştesini tabancayla öldürdü mask
Tartıştığı eniştesini tabancayla öldürdü
Kocaeli'de vahşi cinayet! Elleri ve ayakları koli bandı ile bağlanmış mask
Kocaeli'de vahşi cinayet! Elleri ve ayakları koli bandı ile bağlanmış
Bebeğinin mezarı başında intihar etti mask
Bebeğinin mezarı başında intihar etti
Kandıra taşı yöresel yemeklere lezzet katıyor mask
Kandıra taşı yöresel yemeklere lezzet katıyor
9 günlük tam kapanma gündemde mask
9 günlük tam kapanma gündemde

GALERİ

Kandıra taşı yöresel yemeklere lezzet katıyor mask
Kandıra taşı yöresel yemeklere lezzet katıyor
Salon sahne oldu, sanatçılar konserlerini böyle verdi mask
Salon sahne oldu, sanatçılar konserlerini böyle verdi
Düşünce kalkmaya çalışsa da bir kez daha yere kapaklandı mask
Düşünce kalkmaya çalışsa da bir kez daha yere kapaklandı
Kırmızı ışık ihlali yapan tanker taksiyi böyle parçaladı mask
Kırmızı ışık ihlali yapan tanker taksiyi böyle parçaladı
Sedat Peker grubuna yapılan operasyonunda ele geçirilen silahlar sergilendi mask
Sedat Peker grubuna yapılan operasyonunda ele geçirilen silahlar sergilendi
Kocaelispor - Şanlıurfaspor (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor - Şanlıurfaspor (Canlı anlatım)
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL