Meteoroloji uyarmıştı! Kocaeli’ye çamur yağdı

Aracını oto yıkamacıya götüreceğini söyleyen Burak Ergelen, "Hafta sonu arabayı yıkamıştım ama sabah kalktığımda çamurla kaplıydı. Bir türlü bitmiyor çamurlar. Meteorolojiye göre de çarşamba gününe kadar süreceğini öğrendik. Bugün mecburen yine yıkayacağım. Çekilir gibi değil. Haftada iki defa yıkadım bu üçüncü yıkama olacak" dedi.
Aracının üzerinin tamamen çamurla kaplandığını söyleyen Kerem Karakuş da "Sabah kalktığımda arabanın üstü tamamen çamurla kaplıydı. Afrika’dan geldiği söyleniyor. Bugün de yıkatacağım, Daha önceki yıllarda da olmuştu ama bu kadar fazla olduğunu hatırlamıyorum. Bayağı çamurlandı arabanın üzeri. Mahallemizdeki ve çevredeki tüm araçların genelinde üzerine çamur yağmış." diye konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.