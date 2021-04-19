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19 Nis 2021 - 15:42- Spor G: 19 Nis 2021 - 15:43

Paletli yüzücülere Kocaeli yaradı

Gaziantepli Paletli yüzücüler Türkiye şampiyonu olurken, Gebze’den 2 kupayla döndü. Yeşil Siyahlılar 7 yılda 6’ıncı kez zirvenin sahibi
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Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Paletli Yüzme Takımı, Paletli Yüzme Kulüpler arası Gençler Türkiye Şampiyonası’nı Genç Erkekler kategorisinde Türkiye 1’incisi, Genç Bayanlar kategorisinde ise Türkiye 3’üncüsü olarak tamamladılar. Yeşil-siyahlı paletler, bu sonuçla 7 yılda 6’ıncı kez zirvenin sahibi oldular. Türkiye Su altı Sporları Federasyonu planlı faaliyet programında yer alan Paletli Yüzme Kulüpler arası Gençler Türkiye Şampiyonası, Gebze Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirildi. 25 farklı kulüpten 102 erkek 93 bayan toplamda 195 lisanslı sporcunun katıldığı müsabakalar sonucunda Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, Genç Erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu, Genç Bayanlar kategorisinde ise Türkiye 3’üncüsü oldu. 2021 sezonunun ilk Türkiye şampiyonlarının belirlendiği organizasyonda mücadeleler; su üstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerinde gerçekleştirildi. 50 ila bin 500 metre arasındaki mesafelerde madalya kürsüsü için palet vuran yeşil-siyahlı sporcular, 3 günlük nefes kesen mücadele sonunda 8 madalyanın sahibi oldu.
# Gebze

19 Nis 2021 - 15:42 - Spor

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