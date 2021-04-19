Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Paletli Yüzme Takımı, Paletli Yüzme Kulüpler arası Gençler Türkiye Şampiyonası’nı Genç Erkekler kategorisinde Türkiye 1’incisi, Genç Bayanlar kategorisinde ise Türkiye 3’üncüsü olarak tamamladılar. Yeşil-siyahlı paletler, bu sonuçla 7 yılda 6’ıncı kez zirvenin sahibi oldular. Türkiye Su altı Sporları Federasyonu planlı faaliyet programında yer alan Paletli Yüzme Kulüpler arası Gençler Türkiye Şampiyonası, Gebze Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirildi. 25 farklı kulüpten 102 erkek 93 bayan toplamda 195 lisanslı sporcunun katıldığı müsabakalar sonucunda Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, Genç Erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu, Genç Bayanlar kategorisinde ise Türkiye 3’üncüsü oldu. 2021 sezonunun ilk Türkiye şampiyonlarının belirlendiği organizasyonda mücadeleler; su üstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerinde gerçekleştirildi. 50 ila bin 500 metre arasındaki mesafelerde madalya kürsüsü için palet vuran yeşil-siyahlı sporcular, 3 günlük nefes kesen mücadele sonunda 8 madalyanın sahibi oldu.
19 Nis 2021 - 15:42- Spor Güncelleme: 19 Nis 2021 - 15:43
Paletli yüzücülere Kocaeli yaradı
Gaziantepli Paletli yüzücüler Türkiye şampiyonu olurken, Gebze’den 2 kupayla döndü. Yeşil Siyahlılar 7 yılda 6’ıncı kez zirvenin sahibi
Haber albümü için resme tıklayın
# Gebze
SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN
Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan0537 308 16 63
HURDA GAZETE SATILIR
Hurda (eski gazete) gazete satılır
YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE
Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Anket İzmit Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.