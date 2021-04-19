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19 Nis 2021 - 15:43- Spor G: 19 Nis 2021 - 15:45

İrfan Başaran: Ciddiyetin bilincindeyiz
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Kocaelispor’un başarılı orta saha oyuncularından İrfan Başaran ligin sonunun iyice yaklaştığını ve ciddiyetin fazlası ile bilincinde olduklarını belirtti

KISA SÜREDE KAPATACAĞIM

Takım oyununu her geçen oturttuklarını belirten İrfan şu şekilde konuştu: Sıkıntılı bir sakatlık sürecini geride bıraktım. Geri dönüşümde sağlık ekibimizin çok önemli katkısı var. Kendilerine teşekkür ediyorum. Fiziksel olarak eksikliklerim var. Ancak oynaya oynaya bu eksikliklerimi kısa sürede atlatacağım. Takım olarak hareket ediyoruz. Birlik beraberliğimiz son haftalarda arttı.

İKİNCİ YARI OYUNDAN DÜŞTÜK

Şanlıurfa maçında ilk yarıda iyi bir oyun ve mücadele vardı. İkinci yarıda yoğun maç temposu nedeni ile oyundan düştük. Yine de 2-1 maçı aldık. Kazandığımız için mutluyum. Uzun süre sonra 11’de çıktığım ilk maçımdı. Hekimoğlu karşısında 20 dakika oynamıştım. 1-2 maç daha bu şekilde devam edersem tempomu tam olarak yakalarım diye düşünüyorum.

BİR ŞEKİLDE BİZİ DE BULACAK

Dünya genelinde sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Birçok insan Covid’i dikkate almıyor ama gerçekten iş ciddi. Hocamız da kaleci hocamız da bu hastalığı geçiriyor. Mustafa hocamız bir daha ağır. Onlara da geçmiş olsun diyorum. Bir an önce aramıza döneceklerine inanıyorum. Takımda virüs bulaşmayan 3-4 kişi var. Onlardan birisi de benim. Kendimizi korumaya çalışıyoruz. Yakın zamanda aşı olacağız. Elimizden geldiği kadar izoleyiz. Bir şekilde bizi de bulacak.

ARAYI AÇMAK İSTİYORUZ

Bu hafta Uşak ile karşılaşacağız. İyi bir takım. Burada kazanmıştık ancak rakibin derli toplu olduğunu gördük. Bizimle oynayacakları maç ilk 5 açısından son şansları. Onlar da bu maçı kazanmak istiyor. Kolay bir maç olmayacak. Olayın ciddiyetinin farkındayız. Allah’ın izni ile Uşak’ı mağlup edip arayı açmak istiyoruz.

19 Nis 2021 - 15:43 - Spor

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