Tesis hamlesi sürüyor

Gölcük Belediyesi, Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve gençlerimizin, etrafı çevrili, güvenli sahalarda spor yapmaları için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

HAMİDİYE’YE YENİ SAHA YAPILDI, DEĞİRMENDERE STADI YENİLENDİ

Bu kapsamda; Gölcük Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ortak projesi kapsamında yapılan, Hamidiye’deki 40*20 metre ölçülerindeki futbol sahası tamamlandı. A’dan Z’ye yenilenen Değirmendere Stadı, FİFA Saha Kalite Standardı onayı aldı.

6 SAHA YENİLENDİ, 1 BASKETBOL SAHASI YAPILDI

Ayrıca; Piyalepaşa Mahallesi Niyazi Yıldız Parkı, Kocatepe Vadi Parkı, Atatürk Mahallesi, Şahinler Sitesi yanı, Donanma Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi ve Karaköprü Mahallesi Taşocağı Caddesi’nde bulunan futbol sahalarının zeminleri yenilendi, Atatürk Mahallesi Kırlangıç Sokak’ta da yeni bir basketbol sahası yapıldı. Son olarak da; Selimiye Mahallesi’nde bulunan futbol sahasının zemini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilendi.

BAŞKAN SEZER ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer şunları söyledi: Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve gençlerimizin, etrafı çevrili, güvenli sahalarda spor yapmaları için yaptığımız çalışmalar kapsamında: Gölcük Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ortak projesi kapsamında yapılan, Hamidiye’deki 40*20 metre ölçülerindeki futbol sahası tamamlandı. A’dan Z’ye yenilediğimiz Değirmendere Stadı, FİFA Saha Kalite Standardı onayı aldı. Piyalepaşa Mahallesi Niyazi Yıldız Parkı, Kocatepe Vadi Parkı, Atatürk Mahallesi, Şahinler Sitesi yanı, Donanma Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi ve Karaköprü Mahallesi Taşocağı Caddesi’nde bulunan futbol sahalarının da zeminlerini yenilemiş, Atatürk Mahallesi Kırlangıç Sokak’ta da yeni bir basketbol sahası yapmıştık. Şimdi de; Selimiye’de bulunan futbol sahasının zemini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilendi. Başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doç.Dr.Tahir Büyükakın olmak üzere; emeği geçenlere teşekkür ederim. Başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doç.Dr.Tahir Büyükakın olmak üzere; emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.