Aydın: Lig oynatılmazsa daha büyük sıkıntı doğar

Aydın “Bölgesel Amatör Lig, mayıs sonuna ertelendi. Sadece işin futbol tarafı değil, diğer branşlarda da organizasyonlar devam ediyor. Futbol kulüplerimiz bizlere ulaştı. “Bizim ne günahımız var” diyor. Bugün 3-4 kulübümüzle ortalama yarımşar saat konuştuk, neler yapılabileceğini masaya yatırdık” dedi.

2 YAŞ KATEGORİSİ BİRDEN KAYBETTİK

Ayrın sözlerini şöyle sürdürdü: Halı sahalar açılmıyor, -Neden açılmıyor?- diye bize soruluyor. Açılıyor ve haklı olarak da –Neden büyük sahalar açılmıyor, antrenman yapamıyoruz?- diye yine soruluyor. Sadece kız takımımız için özel izinle antrenman yapabildi. Gerçekten çok zor bir süreç. Kötü olan bir durum var. Futboldan tamamen uzaklaştık. Bakıldığında için 2 yaş kategorisi birden kaybettik.

KAMPLAR VE ÖDEMELER YAPILDI

Bundan 20 gün – 1 ay kadar önce günlük vaka sayısı 20 binlerdeydi. Bugün ise 50 binleri geçti. O günlerde 17 Nisan tarihi ile ilgili yeni bir takvim belirlenebilirdi. Liglerin başlamasına 1 hafta 10 gün kala mayıs sonuna tarih verildi. Birçok takım kampını yaptı, futbolculara ödemelerini yaptı ama gelin görün ki 10 gün önce süreci 50 sonraya attın.

ŞİMDİ SESLERİNİ KULÜPLER ÇIKARIYOR

Halbuki 15-20 gün önce yeni takvim için nisanın sonu, mayısın ilk haftası denilebilirdi. Şimdi kulüpler ne yapacak, ara mı verecekler, devam mı edecekler, transferlerini nerede yedirecekler, içerecekler? Her şey başa dönüyor. Bu karar gerçekten kulüplerimizi büyük bir sıkıntıya soktu. İki ay önce sporcular sesini çıkartıyordu. Bugün sporcularla birlikte kulüpler de ses çıkarıyor. Çünkü çok ciddi bir maliyet söz konusu. Bugün bir BAL takımının yıllık maliyeti ortalama 750 bin lira ile 1 milyon lira arasında.

BİR TÜRLÜ KOORDİNE EDİLEMEDİ

İşin bir de sağlık tarafı var. O taraftan da bakmamız lazım. Rakamlar çok yüksek. Hastanelerdeki ameliyatlar bile kaldırıldı. İzmit’te, Kocaeli’de durum pek de iyi değil. İşin sağlık tarafında da hak veriyorum ama BAL için bu şekilde bu işe bir tarih koymamız sağlıklı olmadı. Bir türlü BAL takvimi ile ilgili konu koordine edilemedi. Günlerdir telefonla görüşüyoruz. Bazı arkadaşlarımızın Ankara ile temasları var. Bizler de kulüplerimizle tekrardan bir araya geleceğiz, onların fikirlerini alacağız. Ancak gerçek olan şu ki Bölgesel Amatör Lig oynatılmazsa sıkıntı daha da büyür.