Hat-trick’i 2016’dan sonra ilk bizim Kerem başardı

Gölcüklü Kerem Aktürkoğlu, 2016 Aralık ayından bu yana sonra Galatasaray formasıyla üçleme yapan ilk yerli oyuncu oldu

KEREM BAŞARDI

Bir önceki futbolcu Gaziantepspor’a karşı 3 gol atan Yasin Öztekin’di. Göztepe’ye attığı 3 golün ardından açıklamalarda bulunan ilimizin yetenekli futbolcularından Kerem Aktürkoğlu şu ifadeleri kullandı: İlk kez ilk 11’de başladım. İyi bir oyun oynadık. Takıma katkı sağladığımı düşünüyorum. En önemlisi 3 puandı. Umarım galibiyetler devam edecek. Benim için duygu dolu bir maç oldu. Bireysel performans futbolcuyu mutlu ediyor ama bizim kazanmamız gerekiyordu. Ben de 3 gol attım, benim için de çok güzel geçti. Bu günün anısına da 3 gol attığım maçın topunu evime götürüyorum.