Hat-trick’i 2016’dan sonra ilk bizim Kerem başardı

Gölcüklü Kerem Aktürkoğlu, 2016 Aralık ayından bu yana sonra Galatasaray formasıyla üçleme yapan ilk yerli oyuncu oldu
KEREM BAŞARDI
Bir önceki futbolcu Gaziantepspor’a karşı 3 gol atan Yasin Öztekin’di. Göztepe’ye attığı 3 golün ardından açıklamalarda bulunan ilimizin yetenekli futbolcularından Kerem Aktürkoğlu şu ifadeleri kullandı: İlk kez ilk 11’de başladım. İyi bir oyun oynadık. Takıma katkı sağladığımı düşünüyorum. En önemlisi 3 puandı. Umarım galibiyetler devam edecek. Benim için duygu dolu bir maç oldu. Bireysel performans futbolcuyu mutlu ediyor ama bizim kazanmamız gerekiyordu. Ben de 3 gol attım, benim için de çok güzel geçti. Bu günün anısına da 3 gol attığım maçın topunu evime götürüyorum.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.