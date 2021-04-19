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19 Nis 2021 - 15:46- Spor G: 19 Nis 2021 - 15:48

Hat-trick’i 2016’dan sonra ilk bizim Kerem başardı
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Gölcüklü Kerem Aktürkoğlu, 2016 Aralık ayından bu yana sonra Galatasaray formasıyla üçleme yapan ilk yerli oyuncu oldu

KEREM BAŞARDI

Bir önceki futbolcu Gaziantepspor’a karşı 3 gol atan Yasin Öztekin’di. Göztepe’ye attığı 3 golün ardından açıklamalarda bulunan ilimizin yetenekli futbolcularından Kerem Aktürkoğlu şu ifadeleri kullandı: İlk kez ilk 11’de başladım. İyi bir oyun oynadık. Takıma katkı sağladığımı düşünüyorum. En önemlisi 3 puandı. Umarım galibiyetler devam edecek. Benim için duygu dolu bir maç oldu. Bireysel performans futbolcuyu mutlu ediyor ama bizim kazanmamız gerekiyordu. Ben de 3 gol attım, benim için de çok güzel geçti. Bu günün anısına da 3 gol attığım maçın topunu evime götürüyorum.

19 Nis 2021 - 15:46 - Spor

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