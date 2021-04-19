‘Özür dilerim’

Darıca Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Sert, Yozgatspor 1959 karşısında alınan 2-0’lık yenilginin sorumlusu olarak kendisini gösterdi. Sarı Yeşilli camiadan özür dileyen Sert, yaptığı açıklamada, “Nasip diye bir şey vardır ki; iki cihan birbirine çarpsa ondan öteye bir adım atılmaz! Bugün aldığımız şanssız mağlubiyetten dolayı oldukça üzgünüm ve takımın teknik direktörü olarak mağlubiyetin sorumlusu benim. Bugüne kadar desteklerini esirgemeyen herkesten ve camiamızın her ferdinden özür diliyorum” ifadelerini kullandı.