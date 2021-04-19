Başkan Gülen sezonu kapadı !..

Yarın oynanacak olan Tekirdağspor maçı öncesinde takımına moral vermek için antrenmana katılan ve çift kale çalışmasında yeleğini giyerek mavi takıma dahil olan Darıca Gençlerbirliği A.Ş Başkanı Arif Gülen, yaşadığı şanssız bir pozisyon sonrasında yerde kalarak sakatlandı. Antrenmana devam edemeyen Başkan Gülen’in çekilen MR’ının ardından, sağ ayak bileğinin kırıldığı ve aynı ayağından üç adet bağın koptuğu açıklandı. Büyük bir şanssızlık yaşayan Gülen’in, Anadolu Sağlık Merkezi’nde ameliyat olacağı öğrenildi.