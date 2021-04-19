Şaban Kaya yoğun bakımda

Kentimizin eski klasman hakemlerinden ve aktif gözlemcilerinden Şaban Kaya, korona virüs tedavisi yüzünden Fatih Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma kaldırıldı. Bir süredir evinden tedavi gören Kaya’nın durumunun düzelmemesi sonucu hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kocaeli İl Hakem Kurulu Üyesi Daimi Taşkın arkadaşlarına attığı mesajda; “ Gözlemcilerimizden Şaban Kaya arkadaşımız Yakalandığı Covid-19 tedavisi sonucunda hastalığı devam etmesi üzerine Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi edilmektedir. Allah yar ve yardımcısı Olsun. Tüm hastalarımıza rabbim yardımcı olsun” dedi. Biz de Kocaeli-Taraftar Gazetesi olarak, Şaban Kaya’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz.