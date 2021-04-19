Kentimizin eski klasman hakemlerinden ve aktif gözlemcilerinden Şaban Kaya, korona virüs tedavisi yüzünden Fatih Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma kaldırıldı. Bir süredir evinden tedavi gören Kaya’nın durumunun düzelmemesi sonucu hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kocaeli İl Hakem Kurulu Üyesi Daimi Taşkın arkadaşlarına attığı mesajda; “ Gözlemcilerimizden Şaban Kaya arkadaşımız Yakalandığı Covid-19 tedavisi sonucunda hastalığı devam etmesi üzerine Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi edilmektedir. Allah yar ve yardımcısı Olsun. Tüm hastalarımıza rabbim yardımcı olsun” dedi. Biz de Kocaeli-Taraftar Gazetesi olarak, Şaban Kaya’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz.
19 Nis 2021 - 15:49- Spor Güncelleme: 19 Nis 2021 - 15:50
Şaban Kaya yoğun bakımda
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.