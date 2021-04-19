Uşak alarmı

Perşembe günü deplasmanda Uşakspor ile karşı karşıya gelecek olan Kocaelispor’da hazırlıklar hızlı aralıksız sürüyor

AKÇAY VE DİLEK YOKTU

Kocaelispor Brunga Tesisleri'ndeki antrenmana tüm futbolcular katıldı. Covid-19 tedavisi hastanede devam eden Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay'ın ve kaleci antrenörü Murat Onur Dilek'in yer almadığı çalışmayı birinci yardımcı antrenör Turgay Karslı yaptırdı. Antrenman ısınma koşusu ve ısınma hareketleri ile başladı, pas ve koordinasyon ile devam etti. Ardından dar alanda top kapma varyasyonları ile hızlı oyun çalışılırken çalışma yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

MUSA NİZAM 11’E

Cezası nedeni ile Şanlıurfaspor maçında forma giyemeyen deneyimli stoper Musa Nizam’ın perşembe günkü mücadelede 11’deki yerini alması, kadroda başka bir değişiklik yapılmayacağı düşünülüyor. Kasık sakatlığı nedeni ile Şanlıurfa maçının kadrosunda yer almayan Mervan da çalışmada yer aldı. Öte yandan tesisin saha zemininin kusursuza yakın olması da dikkatlerden kaçmadı. Bu nedenle çim uzmanı Güral Tosun’a ayrıca teşekkür edildi.