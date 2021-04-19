Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
19 Nis 2021 - 20:00- Spor G: 19 Nis 2021 - 15:57

Uşak alarmı

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
mask

Perşembe günü deplasmanda Uşakspor ile karşı karşıya gelecek olan Kocaelispor’da hazırlıklar hızlı aralıksız sürüyor

 AKÇAY VE DİLEK YOKTU

Kocaelispor Brunga Tesisleri'ndeki antrenmana tüm futbolcular katıldı. Covid-19 tedavisi hastanede devam eden Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay'ın ve kaleci antrenörü Murat Onur Dilek'in yer almadığı çalışmayı birinci yardımcı antrenör Turgay Karslı yaptırdı. Antrenman ısınma koşusu ve ısınma hareketleri ile başladı, pas ve koordinasyon ile devam etti. Ardından dar alanda top kapma varyasyonları ile hızlı oyun çalışılırken çalışma yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

MUSA NİZAM 11’E

Cezası nedeni ile Şanlıurfaspor maçında forma giyemeyen deneyimli stoper Musa Nizam’ın perşembe günkü mücadelede 11’deki yerini alması, kadroda başka bir değişiklik yapılmayacağı düşünülüyor. Kasık sakatlığı nedeni ile Şanlıurfa maçının kadrosunda yer almayan Mervan da çalışmada yer aldı. Öte yandan tesisin saha zemininin kusursuza yakın olması da dikkatlerden kaçmadı. Bu nedenle çim uzmanı Güral Tosun’a ayrıca teşekkür edildi.

# covid-19

19 Nis 2021 - 20:00 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Karaman da nispet yapıyor mask
Karaman da nispet yapıyor
Şaban Kaya yoğun bakımda mask
Şaban Kaya yoğun bakımda
Başkan Gülen sezonu kapadı !.. mask
Başkan Gülen sezonu kapadı !..
‘Özür dilerim’ mask
‘Özür dilerim’
Aydın: Lig oynatılmazsa daha büyük sıkıntı doğar mask
Aydın: Lig oynatılmazsa daha büyük sıkıntı doğar
Hat-trick’i 2016’dan sonra ilk bizim Kerem başardı mask
Hat-trick’i 2016’dan sonra ilk bizim Kerem başardı
Anket İzmit Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
LGS'de kontenjan da, öğrenci sayısı da düştü mask
LGS'de kontenjan da, öğrenci sayısı da düştü
Tartıştığı eniştesini tabancayla öldürdü mask
Tartıştığı eniştesini tabancayla öldürdü
Kocaeli'de vahşi cinayet! Elleri ve ayakları koli bandı ile bağlanmış mask
Kocaeli'de vahşi cinayet! Elleri ve ayakları koli bandı ile bağlanmış
Bebeğinin mezarı başında intihar etti mask
Bebeğinin mezarı başında intihar etti
Kandıra taşı yöresel yemeklere lezzet katıyor mask
Kandıra taşı yöresel yemeklere lezzet katıyor
9 günlük tam kapanma gündemde mask
9 günlük tam kapanma gündemde

GALERİ

Yaşlı kadını kaçırıp tecavüz eden şüpheliler adliyede hüngür hüngür ağladı mask
Yaşlı kadını kaçırıp tecavüz eden şüpheliler adliyede hüngür hüngür ağladı
Kurtuluş savaşının en önemli mevzileri alkoliklerin mekanı oldu mask
Kurtuluş savaşının en önemli mevzileri alkoliklerin mekanı oldu
Kandıra taşı yöresel yemeklere lezzet katıyor mask
Kandıra taşı yöresel yemeklere lezzet katıyor
Salon sahne oldu, sanatçılar konserlerini böyle verdi mask
Salon sahne oldu, sanatçılar konserlerini böyle verdi
Düşünce kalkmaya çalışsa da bir kez daha yere kapaklandı mask
Düşünce kalkmaya çalışsa da bir kez daha yere kapaklandı
Kırmızı ışık ihlali yapan tanker taksiyi böyle parçaladı mask
Kırmızı ışık ihlali yapan tanker taksiyi böyle parçaladı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL