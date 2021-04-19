Hürriyet’ten Kocaelisporlulara ANLAMLI HEDİYE

İzmit Belediyesi, kentin en büyük markası Kocaelispor’un geçmişten günümüze yaşadığı tüm şampiyonlukların ve Türkiye Kupası zaferlerinin yer aldığı ‘Dünden Bugüne Şampiyon Kocaelispor’ isimli dergisi hazırladı. Uzun süredir titizlikle hazırlanan dergi 52 sayfadan oluştu. Kocaelispor’a olan ilgisini her fırsatta dile getiren ve en zor günlerinde bile camianın yanında durarak yeniden ayağa kalmasına tüm samimiyetiyle katkı sunan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in talebiyle hazırlanan dergi tamamlandı ve 2 bin adet basıldı.



ZAMANDA YOLCULUĞA ÇIKARACAK

İzmit Belediyesi personeli, koyu Kocaelisporlu Mehmet Açık’ın hazırlanmasında emek harcadığı dergide, Kocaelispor’un 55 yıllık mazisinde elde ettiği 5 şampiyonluk ve 2 Türkiye Kupası zaferine geniş olarak yer verildi. Yeşil-Siyahlı kulübün efsane futbolcuları ve yöneticilerinin de yer aldığı dergide o dönemlerde kentimizde yayın yapan gazetelerden alınan haber kupürleri kullanıldı. Derginin dağıtımına Dünya İzmitliler Günü olarak da ilan edilen 24 Nisan Kocaelispor’un kuruluş yıldönümü öncesinde başlanıyor.



8.ÇERÇEVE KUPAYI BEKLİYOR

İzmit Belediyesi ayrıca Kocaelispor tarihindeki 7 şampiyonluğu getiren kadroların yer aldığı bir büyük poster de bastırdı. Posterde bulunan 8’inci çerçeve ise boş bırakılarak içine ‘Yükleniyor’ mesajı yazıldı. Son çerçeveye bu sezon sonunda üst lige çıkması beklenen takımın kadrosunun girmesi arzu ediliyor. Posterler de dergiyle birlikte Kocaelispor sevdalılarına dağıtılacak.