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19 Nis 2021 - 16:23- Asayiş G: 19 Nis 2021 - 16:26

Kocaeli’de motosiklet kazası: 1 yaralı

Kocaeli'de seyir halindeki motosikletten düşen sürücü yaralandı.
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Kaza, İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 AAN 186 plakalı motosikletin sürücüsü N.K., başka bir aracın sıkıştırması neticesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yere düştü. Düşmenin etkisiyle motosikletli sürücü N.K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi N.K'yı  Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlattı.
# Kocaeli, İzmit

19 Nis 2021 - 16:23 - Asayiş

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