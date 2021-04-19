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19 Nis 2021 - 16:25- Gündem G: 19 Nis 2021 - 16:26

Başisele’de Yeşil Alanlar Yaza Hazırlanıyor

Doğal güzellikleriyle Kocaeli’nin doğal millet bahçesi olan Mavi Yeşil Başiskele’de yeşil alanlar yaza hazırlanıyor.

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Koronavirüs Salgını’na rağmen kentte doğal ve estetik dokunuşlarına devam eden Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bahar aylarında yeniden canlanan yeşil alanların bakımını ve çevre düzenlemesini yaparak kenti yaz mevsimine hazırlıyor.

Çalışmalar kapsamında ilçe genelindeki parklar, bahçeler, refüjler ve yeşil alanlarda çim biçme ve yabani ot temizleme çalışmaları başlatıldı. Vatandaşların daha refah ve ferah bir yaz geçirebilmeleri için pandemiye rağmen yoğun tempoda çalışan Başiskele Belediyesi, doğaya saygılı çalışmalar ile çim biçmenin yanı sıra yeşil alanlarda peyzaj düzenlemeleri de gerçekleştiriyor.

ÇEVRE TEMİZLİĞİ DE YAPILIYOR

Daha Temiz ve yaşanabilir Başiskele için yoğun bir şekilde mesai harcayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir tarafında bulunan park ve bahçelerde, yeşil alanlarda ve mesire alanlarında çevre temizliği de gerçekleştiriyor. Bu alanlardaki plastik, poşet ve diğer çöpler, görevli personeller tarafından tek tek toplanıyor.

# koronavirüs

19 Nis 2021 - 16:25 - Gündem

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